Österreichs Bio-Pionier und "Ja! Natürlich"-Erfinder Werner Lampert ist tot

Österreich trauert um Werner Lampert. Der Bio-Pionier und "Ja! Natürlich"-Erfinder ist zwei Tage nach seinem 79. Geburtstag unerwartet gestorben

Am Donnerstag ist Werner Lampert, geboren 1946 in Feldkirch, im Alter von 79 Jahren unerwartet verstorben. Noch am Dienstag hatte er seinen Geburtstag gefeiert. Seine Lebensgefährtin Ursula Ramsauer bestätigte den Tod laut Medienberichten.

Der Mann hinter "Ja! Natürlich"

"Ja! Natürlich" Schweinderl © Hersteller

In den 1980er-Jahren brachte Lampert in Wien die ersten Bio-Produkte auf den Markt und gründete einen Großhandel, der die Grundlagen für Österreichs heutige Biokultur legte. 1994 entstand die Marke "Ja! Natürlich" – mit dem berühmten Schweinchen als Symbol für Tierwohl, Verantwortung und ehrliche Qualität. Lampert prägte nicht nur eine Marke, sondern eine Haltung. Für ihn gehörten Respekt vor Tieren, nachhaltige Landwirtschaft und der Wert echter Lebensmittel untrennbar zusammen. "Ja! Natürlich" wurde zu einem Fixpunkt im österreichischen Supermarktregal – und zu einem Stück Alltagskultur.

Neue Maßstäbe in der Milchproduktion

Werner Lampert © APA

2006 gründete Lampert das Projekt "Zurück zum Ursprung", das besonders die Heumilchproduktion in Österreich nachhaltig veränderte. In enger Zusammenarbeit mit Bäuerinnen, Bauern und Molkereien setzte er auf Transparenz, Regionalität und faire Partnerschaften – Werte, die bis heute Bestand haben.