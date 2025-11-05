Alles zu oe24VIP
Zahl rückläufig

Offene Stellen: In diesen Branchen gibt es Jobs

05.11.25, 09:36
Die Zahl der offenen Stellen in Österreich ist seit eineinhalb Jahren rückläufig. 

Heimische Unternehmen meldeten im dritten Quartal 138.100 offene Stellen, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Das entspricht demnach einem Rückgang von 6,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 17,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. 83,2 Prozent der offenen Stellen waren als Vollzeitstellen ausgeschrieben. Die meisten Jobangebote gab es im Handel und Dienstleistungsbereich.

Im produzierenden Bereich wurden heuer im 3. Quartal 32.700 vakante Stellen gemeldet, im Handel und Dienstleistungsbereich 82.900 sowie im öffentlichen und sozialen Bereich 22.500. Die Offene-Stellen-Quote, also der Anteil offener Stellen an allen verfügbaren Stellen, lag im dritten Quartal bei 3,2 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte niedriger als im Vorquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gab es einen Rückgang von 0,6 Prozentpunkten.

