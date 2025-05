Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hebt Gewinnprognose an

Quartalsergebnis stieg um 242 Prozent

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat nach einem überraschend starken Jahresauftakt die Gewinnprognose erhöht. In den ersten drei Monaten steigerte das Unternehmen den Umsatz um 34 Prozent auf 1,94 Mrd. Euro und das operative Ergebnis um 242 Prozent auf 58 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Daher bestätigte CEO und Mitgründer Christian Bertermann die Prognose, wonach der Pkw-Absatz um bis zu 15 Prozent auf bis zu 795.000 Autos steigen soll.

Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erwartet das Auto1-Management heuer jetzt 150 bis 180 Mio. Euro. Das wäre ein Anstieg um bis zu 65 Prozent. Bisher hatte der Konzern mit 135 bis 165 Mio. Euro gerechnet.

Geschäft mit Privatkunden profitabler

Auto1 macht den Großteil seines Geschäfts mit gewerblichen Händlern, hat in der Vergangenheit aber auch das Privatkundengeschäft (Autohero, wirkaufendeinauto.de) mit hohen Investitionen europaweit ausgebaut.

Je verkauftem Fahrzeug macht Auto1 mit den Privatkunden einen höheren Bruttogewinn, weil die Firma die Autos in eigenen Werkstätten meist selbst aufbereitet. Im Privatkundenbereich erzielte Auto1 im ersten Quartal im Schnitt eine Differenz aus Verkaufs- und Ankaufspreis von 2.569 Euro - ein Plus von fast einem Drittel. Bei professionellen Händlern lag der Rohertrag je Fahrzeug bei 990 Euro, das war ein Anstieg um 12 Prozent. In beiden Vertriebslinien verkaufte Auto1 deutlich mehr Autos.