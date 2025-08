Optiker: sehen!wutscher überzeugt mit Kundenberatung

sehen!wutscher hat es wieder geschafft: Das österreichische Familienunternehmen wurde im Rahmen der groß angelegten Studie „Österreichs beste Kundenberatung“ als Gesamtsieger unter mehr als 500 getesteten Unternehmen ausgezeichnet.

Über 64.000 Kundenurteile bestätigen: sehen!wutscher ist Nummer eins: Die Studie der renommierten Ratingagentur ServiceValue basiert auf über 64.000 Kundenurteilen zu 533 Unternehmen aus 38 Branchen – darunter bekannte Namen wie Hartlauer, Fielmann, Thalia oder Bipa. Bewertet wurde auf einer Skala von 1 („ausgezeichnet“) bis 5 („schlecht“). Nur Unternehmen mit signifikant besseren Bewertungen als der jeweilige Branchendurchschnitt erhielten die Auszeichnung „Sehr gut“.

Familie Wutscher_Geschäftsführung_v. l. n. r. Alexandra Wutscher-Hold, Fritz Wutscher, Fritz Wutscher jr. © Miriam Primik

sehen!wutscher erreichte dabei nicht nur den Spitzenplatz unter den Optikern, sondern holte sich auch die Bestnote unter allen untersuchten Unternehmen – ein seltener Doppelsieg, der Kompetenz, Service und Kundenorientierung gleichermaßen würdigt.

„Kundenberatung ist das Herzstück unserer Arbeit“

„Wir freuen uns sehr über diese besondere Auszeichnung. Sie zeigt, dass unser täglicher Einsatz für individuelle Beratung und exzellenten Service von unseren Kunden nicht nur geschätzt, sondern auch aktiv honoriert wird“, erklärt die Geschäftsführung, Fritz Wutscher jr. und Alexandra Wutscher-Hold. „Als Familienunternehmen in dritter Generation ist es unser Anspruch, Menschen nicht nur zu besserem Sehen, sondern auch zu einem rundum positiven Beratungserlebnis zu verhelfen.“

Mit mehr als 120 Standorten in ganz Österreich und kontinuierlichen Investitionen in die Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeitern beweist sehen!wutscher, dass persönliche Nähe und kompetente Beratung auch im digitalen Zeitalter einen unschätzbaren Wert haben.

Individuelle Kundenberatung © sehen!wutscher

Zuhören, Verstehen, Vertrauen schaffen

Laut Claus Dethloff, Geschäftsführer der ServiceValue GmbH, liegt das Erfolgsgeheimnis guter Beratung in der Verbindung von Fachwissen und echter Empathie: „Gute Beratung beginnt beim Zuhören. Wer Kunden ernst nimmt, ihre Bedürfnisse versteht und individuell darauf eingeht, stiftet langfristiges Vertrauen.“ Genau diese Philosophie lebt sehen!wutscher – und hebt sich damit als Vorreiter der persönlichen Beratungskultur im österreichischen Handel hervor.

Ein starkes Signal für den stationären HandelDer erneute Gesamtsieg im Jahr 2025 ist mehr als nur eine Auszeichnung für sehen!wutscher – er ist ein deutliches Signal für die Bedeutung echter, menschlicher Beratung in einem zunehmend digitalisierten Markt.„Dieser Sieg bedeutet uns unglaublich viel, weil er von unseren Kunden kommt“, sagt Eigentümer Fritz Wutscher. „Wir hören zu, verstehen und begleiten jeden Menschen individuell – genau das macht den Unterschied. Unsere Werte sind zeitlos, und diese Auszeichnung bestätigt, dass sie heute wichtiger denn je sind.“