ORS Group will im globalen Streaming-Markt mitmischen

Die ORS Group feierte am Mittwoch ihr 20-jähriges Jubiläum.

Beim 20-jährigen Jubiläum der ORS Group gab Geschäftsführer Michael Wagenhofer einen Ausblick für das Unternehmen. Neben den bisherigen Kerngeschäften TV und Radio soll künftig mit Streaming-Lösungen auch der internationale Markt angepeilt werden.

So hält die ORS Group etwa bereits seit 2023 Anteile am polnischen Streaming-Spezialisten Insys Video Technologies. Mit Ende Mai wurden die Anteile auf 75 Prozent erhöht. „Antenne und Satellit bleiben wichtige Eckpfeiler unserer Strategie. Unsere Broadcasting-Expertise gepaart mit den Streaming-Technologien von Insys VT positioniert uns zusätzlich perfekt im weltweiten Streamingmarkt“, so Wagenhofer.

Die Technik-Tochter des ORF wurde vor 20 Jahren ausgegliedert und läuft seither als eigenständiges Unternehmen mit den Eigentümern ORF (60 %) und Medicur (40 %). Die Firma ist ein Dienstleister für die Übertragung von audio- bzw. audiovisuellen Angeboten via Terrestrik, Satellit, Kabel oder eben Streaming. Geleitet wird die ORS Group von Wagenhofer und Norbert Grill.

Neue Marke: "Big Blue Marble"

Der Gruppenumsatz beträgt inzwischen 119 Mio. Euro (2005: 57 Mio. Euro). Mehr als die Hälfte wird dabei mit privatem TV, Radio und Streaming-Kunden erwirtschaftet.

Die ORS Group und Insys VT firmieren künftig auf dem gemeinsamen internationalen Markt mit der neuen Marke "Big Blue Marble". „Wir wollen die Medienwelt der Zukunft mitgestalten – mit Wurzeln in Europa, einer globalen Ausrichtung und innovativen Lösungen, die Kunden einfachen, verlässlichen Zugang zu Content ermöglichen. Big Blue Marble verkörpert diese Vision“, so Wagenhofer abschließend", erklärt Wagenhofer.