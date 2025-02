Palmers-Insolvenz soll noch HEUTE eröffnet werden

Das Insolvenzverfahren des Wäschekonzerns Palmers soll laut Kreditschützern noch heute im Laufe des Tages eröffnet werden.

Das Unternehmen hatte am Donnerstag am Landesgericht Wiener Neustadt ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beantragt. AKV-Gläubigerschützerin Cornelia Wesenauer will sich die beantragte Eigenverwaltung "genau ansehen". Zentral sei, wie "weit die Investorengespräche fortgeschritten" seien, sagte Wesenauer zur APA. Der Investor ist bisher unbekannt.

Der Wäschehändler nimmt seit gestern seine eigenen grünen Gutschein-Münzen nicht mehr an. Theoretisch könnte Palmers bis zur Insolvenzeröffnung noch Münzen annehmen, so die Kreditschützerin. "Ich würde das dem Unternehmen aber nicht raten", sagte Wesenauer und verwies auf das Thema Gläubigerbevorzugung.

Staatliche COFAG besicherte Palmers-Kredit

Palmers bezifferte in seinem Insolvenzantrag die Schulden (Passiva) mit rund 51 Mio. Euro und die Vermögenswerte (Aktiva) mit 11,50 Mio. Euro. Durch die Insolvenz wird nun ein durch die COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG) besicherter 14,4 Mio. Euro schwerer Kredit automatisch fällig. Laut Medienberichten ist der Kredit zu 90 Prozent durch die COFAG und damit staatlich abgesichert. Mitte 2024 wurde die COFAG aufgelöst und sämtliche Rechte und Pflichten der COFAG aus Förderverträgen gingen unverändert auf den Bund über. Das Finanzministerium äußerte sich auf APA-Anfrage vorerst nicht zur Causa Palmers-Kredit und COFAG.

Viele offene Fragen

Der KMU-Berater Finanzombudsmann ortet viele offene Fragen bei der Palmers-Kreditvergabe inklusive der COFAG-Garantie und hat deswegen eine Anzeige bei der Finanzmarktaufsicht (FMA) angekündigt. Man wolle herausfinden, "ob bei der Vergabe dieses Kredits die Mindeststandards der FMA eingehalten wurden oder ob der vergebene Überbrückungskredit den Weg zum Konkurs des Unternehmens ebnete". Die Frage sei, "war die Rückführung des Kredits - im Rahmen der damaligen Prognose - gewährleistet oder nicht", so der Berater. Zum Zeitpunkt der Einräumung des Kredits habe Palmers nur einen Cashflow von rund 0,2 Mio. Euro gehabt.