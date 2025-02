Riesenwirbel um Palmers-Münzen: "Heute noch gültig", widerspricht Experte dem Konzern

Industrie-Einbruch um minus 9,5 % - Österreich Schlusslicht in EU Alarmstufe Rot für Österreichs Industrie! Neue Zahlen von Eurostat zeigen: Nirgendwo in der EU schrumpft die Industrieproduktion so stark wie bei uns. Minus 9,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – und damit Schlusslicht in der gesamten Eurozone.