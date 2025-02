Globaler Erfolgskurs: spusu Wein unter Top 100 weltweit

2015 als Mobilfunkanbieter in Österreich gestartet, hat sich spusu in den letzten Jahren branchenübergreifend zum Vorreiter und vielseitigen Qualitätsanbieter entwickelt. Jetzt spielt spusu auch bei den besten Weinproduzenten der Welt mit.

Mobilfunk, Glasfaserausbau und Entwicklung eigener E-Bikes - für all das steht spusu. Und dann beeindruckte man 2022 mit einem weiteren, außergewöhnlichen Familienprojekt, dem spusu Wein.

Nach nur zwei Jahren im Geschäft konnten die Neo-Winzer mit ihren exquisiten Kreationen bereits die internationale Bühne erobern. Ausgewählte Spitzensommeliers kürten vergangenen Frühling den allerersten Wein „the first 2022“ zum Global Wine Master 2024. Auf der renommierten Fachmesse „Wine Paris 2025“ wurde der edle Tropfen nun zum Gesamtsieger des Spring Tastings des Vorjahres ernannt.

Als waschechte Weinviertler schien es für Familie Pichler nahezu unausweichlich, auch selbst professionell Wein herzustellen. Aus ersten Gedanken wurde 2022 beschlossene Sache und man machte sich voller Tatendrang an die Arbeit - von der Idee bis zur Präsentation des fertigen Produkts dauerte es keine eineinhalb Jahre.

Franz Pichler (spusu): Ich glaube nicht, dass wir das 6:1 wiederholen können, tippe aber auf einen klaren 3:1 Sieg für Österreich. Leider habe ich kein Ticket im Stadion, daher schaue ich das Match vor dem TV.

© spusu ×

Veronika Pichler mit „The Drinks Business“ Editor-in-Chief Patrick Schmitt. © Remy Golinelli ×

Vereinte Wein-Expertise

Derart kurze Vorlaufzeiten schafft man nur mit gebündelter Kompetenz. Andrea und Franz bringen ihr Organisationstalent und ihre Wirtschaftsaffinität ein und bilden sich regelmäßig an der Weinakademie weiter.

Die Hauptverantwortung des gesamten Herstellungsprozesses liegt bei ihrer Nichte Veronika und Jacob Schumacher, der das Team seit dem Vorjahr vollständig macht. Als Absolvent der renommierten Weinbauschule in Klosterneuburg bringt er sein Know-how ein, das sich optimal mit Veronikas Background aus der Biolandwirtschaft ergänzt. Mit leidenschaftlicher Hingabe kümmern sich beide um den Weingarten und die Rebstöcke. „Wichtig ist es, dass alle Prozesse – von der Lese über den Transport bis hin zu den Arbeiten im Keller – mit höchster Sorgfalt ausgeführt werden“, sind sich beide einig.

Wein-Auszeichung für spusu: Top 100 Winemakers © spusu ×

Nur die besten handverlesenen Trauben finden ihren Weg in den Weinkeller und folglich in die Flasche, eine Bio-Zertifizierung ist dabei ganz selbstverständlich. Alle Weine sind außerdem für Veganer geeignet.

Preisgekrönte Vielfalt

Der erste spusu Jahrgang feierte 2023 sein Debüt mit drei Weinen: dem erfolgsgekrönten Gemischten Satz „the first 2022“, einem ausdrucksstarken Grünen Veltliner „the green 2022“ und einer aromatischen Cuvée aus Merlot und Zweigelt „the fusion 2022“. Nachdem diese Sorten großen Anklang fanden, wurden sie 2024 fortgeführt und um einen Welschriesling („the fresh“), einen Weißburgunder („the white“) und einen Schaumwein („the spusecco“) erweitert.

Die ersten Flaschen aus der Ernte 2024 sollen Anfang April abgefüllt werden. Erstmals wird das Sortiment um einen gereiften Weißwein aus dem Barriquefass ergänzt. „Wir haben uns für heuer etwas Besonderes einfallen lassen. Genießer dürfen sich auf eine neue vollmundige Kreation freuen“, lässt sich Andrea Pichler ein wenig in die Karten schauen.

Dass die Weine weit über die Landesgrenzen hinaus begeistern, zeigt die Vielfalt an namhaften Auszeichnungen und Prämierungen. Von Höchstwertungen bei Falstaff und A la Carte über Gold bei ÖGZ und Silber bei der Austrian Wine Challenge bis hin zur Weinkritik „sehr gut“ bei wein.plus konnten die spusu Tropfen überall Bestnoten einfahren.

spusu Wein international unter den Top 100

Jährlich veranstaltet die führende Fachzeitschrift der Getränkeindustrie „The Drinks Business“ verschiedene international anerkannte Weinbewertungs- und Auszeichnungsreihen. Zur Jury zählen dabei ausschließlich die Besten der Branche, verkostet wird blind.

Beim sogenannten Spring Tasting 2024 ereignete sich dann die Sensation - ein österreichisches Familienweingut erhielt bei den Global Wine Masters in London die höchste Auszeichnung. Der allererste spusu Wein „the first 2022“ wurde unter 245 Mitbewerbern aus 14 Ländern mit der Master-Medaille ausgezeichnet. Anschließend holten im Herbst beim Autumn Tasting 2024 „the first 2023“ und „the fresh 2023“ Silber.

Fast ein Jahr später konnten diese Meisterleistungen nun nochmals getoppt werden. Auf der internationalen Weinmesse „Wine Paris 2025“ krönte die Jury den Master Wein („the first 2022“) zum Gesamtsieger des Spring Tastings 2024. Die spusu Wein GmbH zählt somit zu den „Top 100 Winemaker 2025“ – ein herausragender Erfolg, wenn man bedenkt, dass es weltweit aktuell rund 100.000 offizielle Weinproduzenten gibt.

„Derartige Auszeichnungen sind für uns schlichtweg unglaublich. Bei einer Blindverkostung 245 andere in den Schatten zu stellen, zeigt eindrucksvoll, dass wir unserem Qualitätsanspruch voll und ganz gerecht werden und mit unseren Weinen begeistern“, zeigt sich Veronika Pichler begeistert.

Erhältlich sind die erlesenen Tropfen sowohl online als auch in den spusu Shops. Außerdem führen gehobene Spitzengastronomen wie der Pfarrwirt in Döbling, die Skybar in der Wiener Innenstadt, der Donauturm oder das El Gaucho in Baden ausgewählte Sorten.