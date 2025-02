Die heißesten Sex-Trends zum Valentinstag

Ganz egal, ob der Tag der Liebe mit oder ohne Partner/in oder überhaupt gefeiert wird, wir haben die heißesten Trends zusammengestellt. Schon mal vorweg: Romantisch im klassischen Sinne wird es nicht.

Pralinen und Blumen? Nein danke! Dieser Valentinstag wird alles andere als klassisch. Laut Daten der Audio-Erotica Plattform femtasy wollen Frauen vor allem eins: Sex und das mit mehreren!

Die Top-Trends für den Valentinstag 2025 im Überblick

Voyeurismus

Dreier mit dem Ex

Gangbang & Bukkake

Frauen wollen andere beim Sex beobachten

Der aufstrebendste Trend am diesjährigen Valentinstag könnte kontroverser nicht sein. Denn wo gesellschaftlich die Romantik an erster Stelle steht, geht’s in den weiblichen Fantasien um vor allem andere und meistens sogar Fremde. Heimlich anderen beim Sex oder Masturbieren zu beobachten, macht Frauen richtig an! Die Top-Fantasien: von einem Paar eingeladen zu werden, ihnen beim Sex zuzusehen oder den Mitbewohner heimlich beim Masturbieren zu erwischen. Ganz wichtig, sobald die Fantasie den Kopf verlässt: Consent steht an erster Stelle für alle voyeuristischen Aktivitäten.

Verbotene (Dreier-) Fantasien: Der Ex spielt mit

Wenn es um die insgesamt beliebtesten Sexfantasien geht, bleibt auch am Valentinstag der Dreier auf der Überholspur. Ganz untypisch für die klassische Vorstellung des Valentinstags: besonders beliebt ist die Fantasie, einen „verbotenen Dreier“ mit dem aktuellen Partner und dem Ex zu erleben. Darüber hinaus ist die gefragteste Dreierkonstellation Mann-Frau-Mann.

Gangbang & Bukkake als Megatrends

Ein Trend, der sich in der Erotik-Landschaft außerdem etabliert: Immer mehr Frauen konsumieren Gangbang und Bukkake-Inhalte. Bukkake bezeichnet im westlichen Verständnis eine Gruppensexpraktik, bei der mehrere Männer auf das Gesicht oder andere erotisierte Körperteile weiterer Personen ejakulieren. Auch Gangbang-Fantasien sind ein Megatrend für den Valentinstag 2025.