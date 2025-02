× Diese geheimen Blumen-Botschaften zum Valentinstag sollten Sie kennen

Na, verschenken Sie Blumen zum Valentinstag – oder dürfen Sie sich selbst über welche freuen? Dann sollten Sie wissen, dass hinter jeder Blume eine geheime Botschaft steckt! Wir verraten Ihnen, welche Bedeutung sich hinter den beliebtesten Blumen verbirgt.

Blumen sind die Sprache der Liebe – doch was sagen sie wirklich? Unser Blumen-ABC verrät Ihnen, welche Botschaften hinter Rosen, Tulpen und Co. stecken. So wählen Sie den passenden Strauß für jeden Anlass und bringen Ihre Gefühle mit der richtigen Blütenpracht zum Ausdruck.

Alpenveilchen

Deine Bescheidenheit überrascht mich, denn deine Schönheit ist beneidenswert.

Bauernrose

Was du nicht aussprichst – es ist mir doch bewusst!

Chrysantheme

Mein Herz ist für dich frei!

Dahlie

Ich bin schon vergeben.

Edelweiss

Deine Schönheit ist überwältigend!

Flieder

Wirst du mir auch treu sein?

Gladiole

Lass ab von deinem Stolze und werde mein!

Hortensie

Wie konntest du so herzlos sein und mich so bald vergessen?

Inkalilie

Auf ewig bleiben unsere Seelen verwandt!

Jasmin

Deine Anmut ist bezaubernd!

Kornblume

Niemals gebe ich die Hoffnung auf!

Lilie

Du bist süß wie Honig und auch schön, aber leider unerreichbar.

Maiglöckchen

Mit dir kehrt das Glück zurück!

Narzisse

Wirst du niemals meine Sehnsucht stillen?

Orchidee

Du bist zweifellos die Schönste, aber zu verspielt!

Primel

Gib mir den Schlüssel zu deinem Herzen!

Quittenblüten

Du bist eine zauberhafte Versuchung, ich werde dich ewig anbeten!

Rose

Ich liebe dich über alles, entscheide über mein Glück!

Sonnenblume

Ich habe nur Augen für dich!

Tausendschönchen

Deine Zartheit ist bezaubernd!

Usambaraveilchen

Ich komme immer wieder zurück!

Vergissmeinnicht

Behalte mich stets in gutem Andenken!

Wicke

Verspreche dauerhafte Freuden und Glückseligkeit!

Xeranthemium

Wahre Liebe reicht über das Grab hinaus.

Ysop

Sei weise, so kommst du zum Ziel!

Zinnie

Ich denke an einen abwesenden Freund.