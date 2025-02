× Floraskop: Diese Blumen sollten Sie am Valentinstag verschenken

Sie kennen bestimmt Ihr Sternzeichen und womöglich auch Ihren Geburtsstein, aber wussten Sie, dass es für jeden Monat auch eine Geburtsblume mit einer besonderen Bedeutung gibt? Wir verraten, welche Blumen Sie demnach am Tag der Liebe verschenken sollten.

Blumen sind für viele das schönste Geschenk der Welt - besonders am Valentinstag. Bei der großen Auswahl an Blumensorten kann man jedoch schnell den Überblick verlieren. Wieso also nicht besonders kreativ sein, und sich beim Schenken direkt auf die Geburtsblume des Beschenkten konzentrieren?

Geburtsblume: Was ist das?

Die Wahrsagerin und Astrologin Inbaal Honigman erklärt: „Jeder Geburtsmonat ist einzigartig. Er hat seine eigene Konstellation am Himmel, seine eigenen Daten, Kristalle und sogar Lieblingsfarben.“ Als lebendige Teile der Natur passen Blumen auf ihre ganz eigene Weise zu jedem Geburtsmonat. Manche bevorzugen zarte, komplexe Blüten, andere mögen schlichte Ästhetik – klein oder groß, bunt oder schlicht – jedes Sternzeichen hat eine Blume, die perfekt zu ihm passt.

Die Experten von Bloom & Wild haben mit der bekannten Wahrsagerin und Astrologin eine Übersicht über die Geburtsblumen jedes Monats und die Eigenschaften, die sie repräsentieren, erstellt.

Floraskop: Welche Blume passt zu deinem Geburtsmonat?

Januar: Nelke & Schneeglöckchen

Die Geburtsblumen im Januar sind Nelken und Schneeglöckchen. Beide gedeihen im Winter und sind deshalb ideal für den Januar. Nelken stehen für Hingabe, Loyalität und Liebe und spiegeln die liebevolle und schützende Natur der im Januar Geborenen wider.

„Die im Januar Geborenen sind die Initiatoren des Jahres, denn es ist der erste Monat und alles ist frisch. Sie sind die Ersten, die jemandem zeigen, dass sie interessiert sind, dass sie konzentriert und ehrgeizig sind und dass sie die Reife anderer zu schätzen wissen”, so Honigman.

Februar: Veilchen & Iris

Veilchen und Iris werden oft mit dem Valentinstag in Verbindung gebracht. Sie symbolisieren Treue, Demut, Weisheit und Hoffnung. Menschen, die im Februar geboren sind, gelten als ehrlich, weise und bescheiden.

Honigman sagt: „Menschen, die im Februar geboren wurden, sind Frühstarter, da in diesem Monat die Natur erwacht und die ersten Blüten erscheinen. Ihre Freundlichkeit und Aufmerksamkeit strahlen aus und ihre Liebessprache ist das Schenken.”

März: Narzisse bzw. Osterglocke

Narzissen, die Symbole des Frühlings, stehen für Wiedergeburt, Glück und Optimismus. Menschen, die im März Geburtstag haben, sind fröhlich, positiv und bringen anderen Freude.

„Die im März Geborenen bevorzugen Gleichgewicht und Ausgeglichenheit, da in ihrem Monat die Frühlings-Tagundnachtgleiche stattfindet. Sie schätzen sowohl das Geben als auch das Empfangen und träumen gern von der Zukunft”, erklärt Honigman.

April: Gänseblümchen & Duftwicke

Gänseblümchen symbolisieren Unschuld, Loyalität und Veränderung, während Duftwicken Charme und Anziehungskraft hinzufügen. Im April geborene Menschen sind freundlich, loyal und haben ein sanftes Wesen. Bunte Gerbera-Gänseblümchen sind das perfekte Geschenk für Geburtstage im April.

Honigman kommentiert: „Menschen, die im April geboren wurden, sind mutig und schnell, da die längeren Tage in diesem Monat schneller werden.Sie passen sich allen Veränderungen an, ohne einen Schritt zu verpassen, und ihre Laune steigert sich schnell und lässt dann nach.”

Mai: Lilie & Maiglöckchen

Lilien stehen für Bescheidenheit, Süße und Glück und passen perfekt zur sanften und fürsorglichen Art derjenigen, die im Mai Geburtstag haben. Maiglöckchen stehen für keusche Liebe und Demut.

Honigman meint: „Die im Mai Geborenen sind familienorientiert und selbstlos, da es der Monat der Natur für Fruchtbarkeit und Geburten ist. Sie lieben Menschen, die genauso hingebungsvoll und großzügig sind wie sie selbst, und sie bieten denen, die sie lieben, Trost und Fürsorge.”

Juni: Rose & Geißblatt

Die Geburtsblumen des Juni sind Rose und Geißblatt. Rosen gibt es in vielen Farben, die alle unterschiedliche Bedeutungen haben, und sie passen zu fast jedem Anlass. Als Blumen, die bereits seit Jahrhunderten geschätzt werden, symbolisieren Rosen Liebe, Schönheit und Ehre. Menschen, die im Juni Geburtstag haben, können stolz darauf sein, dass ihre Geburtsblume Hingabe verkörpert.

„Menschen, die im Juni geboren sind, sind kontaktfreudig und freundlich, da der Monat traditionell mit Hochzeiten und Gartenfesten verbunden ist. Sie schätzen sowohl Zuneigung als auch Unabhängigkeit und verwandeln jeden gewöhnlichen Moment in ein Extravaganz", so Hongman.

Juli: Rittersporn & Seerose

Rittersporn steht für Positivität und Anmut, während Seerosen Reinheit und Ausgeglichenheit symbolisieren. Menschen, die im Juli Geburtstag haben, sind warmherzig und würdevoll.

„Die im Juli Geborenen sind gastfreundlich und unterstützend, da die Natur diesen Monat in voller Blüte steht und das Leben seinen Höhepunkt erreicht. Sie bieten ihre Anbetung frei und ohne Erwartung einer Gegenleistung an. Sie sind herzlich und aufmerksam”, erklärt Honigman.

August: Gladiolen & Mohn

Die Geburtsblumen im August sind Gladiolen und Mohn. Diese Blumen gibt es in strahlenden Sommerfarben und sie sind besonders beliebt. Gladiolen stehen für Stärke, Ehrlichkeit und Integrität, während Mohnblumen für Vorstellungskraft und Kreativität stehen. Wer im August Geburtstag hat, ist stark, unabhängig und kreativ.

Hongiman kommentiert: „Im August geborene Menschen sind leidenschaftlich und ermutigend, denn die heißeste Jahreszeit bringt die heißesten Persönlichkeiten hervor. Sie lieben feurige Eigenschaften wie Aufregung und Mut und möchten, dass ihre Umgebung dies verkörpert.”

September: Aster & Prunkwinde

Astern symbolisieren Liebe und Weisheit. Zudem symbolisieren sie auch die Nachdenklichkeit und die Treue aller, die im September das Licht der Welt erblickt haben. Prunkwinden bringen einen Hauch von Unschuld.

„Die im September Geborenen sind friedlich und ruhig, da dies die Jahreszeit des Gleichgewichts zwischen Sommer und Winter ist. Ihr Ziel ist ein perfektes Geben und Nehmen, sie sind nicht distanziert, sondern nur anmutig und höflich”, erklärt Honigman.

Oktober: Ringelblume & Kosmee

Die Geburtsblumen des Oktobers sind Ringelblumen und Kosmeen. Mit ihren wunderschönen herbstlichen Farben und ihrem würzigen Duft sind Ringelblumen perfekt für Geburtstage im Oktober. Ringelblumen stehen für Entschlossenheit und Kreativität, während Kosmeen Ausgewogenheit und Harmonie symbolisieren.

Honigman sagt: „Menschen, die im Oktober geboren wurden, sind subtil und ritterlich, da dies die ruhige Herbstsaison ist, die kultiviert und elegant ist. Sie freuen sich, wenn andere die Führung übernehmen, und sie werden ihre Pläne umsetzen. Sie erwidern ihre Unterstützung, indem sie freundliche Taten zeigen, und ihre Worte sind selten und wirkungsvoll.”

November: Chrysantheme

Die Geburtsblume des Novembers ist die Chrysantheme. Sie gehört zu den beliebtesten Schnittblumen der Welt und es gibt sie in vielen Variationen. Chrysanthemen stehen für Freundschaft und Glück und bringen Freude. Wer im November Geburtstag hat, ist ehrlich und fröhlich.

Honigman meint: „Die im November Geborenen sind rätselhaft und mysteriös. Während die dunkle Jahreszeit anbricht, verstecken sie sich gerne in ihren Schatten.Ihre Leidenschaft und Sensibilität zusammen können jeden entwaffnen, und sie sind auf unerwartete Weise intensiv und geheimnisvoll.”

Dezember: Weihnachtsstern & Narzisse

Der Weihnachtstern wird häufig auch als Liebesstern verstanden, während Narzissen Hoffnung und Wiedergeburt symbolisieren. Menschen, die im September geboren sind, strahlen oft Glück und festliche Freude aus.

„Im Dezember geborene Menschen sind lebhaft und fröhlich, wie es sich für die Jahreszeit der Partys und des Glitzers gehört. Sie bringen Freude und Lachen in die Welt und zeigen mit ihrer Wärme, dass sie sich um sie kümmern”, so Honigman.