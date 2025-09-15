Peter Dobcak wird Managing Partner in der Culinarius Gruppe mit Schwerpunkt Immobilien

Die Culinarius Gruppe setzt einen klaren strategischen Fokus: Mit der Ernennung von Peter Dobcak zum Managing Partner rückt das Geschäftsfeld Immobilien stärker in den Mittelpunkt. Ziel ist es, das Angebot an Gastronomie- und Hotellerie-Immobilien in Österreich nachhaltig auszubauen.

Die Culinarius Gruppe erweitert ihr Leistungsportfolio und positioniert sich noch stärker als Partner der Gastronomie- und Hotelleriebranche. Im Mittelpunkt steht der Bereich Immobilien: Entwicklung, Vermittlung und Vermarktung von Gastro- und Hotelimmobilien bilden künftig einen Schwerpunkt. Bereits heute ist über die Plattform www.culinarius.at/gastroimmobilien

ein vielfältiges Angebot von traditionellen Wirtshäusern bis hin zu exklusiven Objekten in Toplagen abrufbar. „Die Nachfrage nach professionell aufbereiteten Gastro-Immobilien steigt kontinuierlich. Mit Peter Dobcak gewinnen wir einen erfahrenen Partner, der Branchenexpertise, Netzwerk und unternehmerische Dynamik in idealer Weise verbindet“, betonen die Geschäftsführer Franz Bernthaler undAndreas Lindorfer.

Erfahrung und Netzwerk für die Branche

Peter Dobcak bringt langjährige Erfahrung in Gastronomie, Hotellerie und Interessenvertretung mit. Als Managing Partner verantwortet er künftig das Immobiliengeschäft und wird gemeinsam mit dem Team der Culinarius Gruppe sowie der ROI Immobilientreuhand GmbH neue Projekte und Geschäftsmodelle entwickeln. „Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe. Mein Ziel ist es, die Culinarius Gruppe als erste Adresse für Gastro- und Hotelimmobilien in Österreich zu etablieren. Wir wollen Gastronomen, Investoren und Eigentümer gleichermaßen unterstützen – von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung“, erklärt Dobcak.

Ausbau der MarktführerschaftMit der Erweiterung um den Geschäftsbereich Immobilien setzt die Culinarius Gruppe ihre Wachstumsstrategie konsequent fort. Neben starken Marken wie Gastro.News, der Restaurantwoche, Gutschein.Shop, #gastronomieberatung, Moments of Taste und der Social-Media-Agentur &Social baut das Unternehmen seine Position als ganzheitlicher Partner für die Branche aus.