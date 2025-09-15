Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.300 aktien up +7.64% Andritz AG 61.45 aktien up +0.16% BAWAG Group AG 112.40 aktien equal +0% CA Immobilien Anlagen AG 22.820 aktien up +0.97% CPI Europe AG 18.430 aktien down -0.49% DO & CO Aktiengesellschaft 223.00 aktien up +1.13% EVN AG 23.250 aktien up +0.65% Erste Group Bank AG 82.25 aktien down -0.66% Lenzing AG 26.950 aktien up +0.37% Mayr-Melnhof Karton AG 82.10 aktien up +0.74% OMV AG 46.800 aktien up +0.43% Oesterreichische Post AG 29.400 aktien up +0.34% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.540 aktien down -0.4% SBO AG 26.200 aktien equal +0% Telekom Austria AG 9.750 aktien up +0.62% UNIQA Insurance Group AG 12.520 aktien up +0.81% VERBUND AG Kat. A 60.70 aktien down -0.08% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.000 aktien up +1.12% Wienerberger AG 28.920 aktien up +0.91% voestalpine AG 28.740 aktien down -0.55%
  1. oe24.at
  2. Business
Peter Dobcak wird Managing Partner in der Culinarius Gruppe mit Schwerpunkt Immobilien
© &Social

Immobilien Gastro

Peter Dobcak wird Managing Partner in der Culinarius Gruppe mit Schwerpunkt Immobilien

15.09.25, 08:53
Teilen

Die Culinarius Gruppe setzt einen klaren strategischen Fokus: Mit der Ernennung von Peter Dobcak zum Managing Partner rückt das Geschäftsfeld Immobilien stärker in den Mittelpunkt. Ziel ist es, das Angebot an Gastronomie- und Hotellerie-Immobilien in Österreich nachhaltig auszubauen.

Die Culinarius Gruppe erweitert ihr Leistungsportfolio und positioniert sich noch stärker als Partner der Gastronomie- und Hotelleriebranche. Im Mittelpunkt steht der Bereich Immobilien: Entwicklung, Vermittlung und Vermarktung von Gastro- und Hotelimmobilien bilden künftig einen Schwerpunkt. Bereits heute ist über die Plattform www.culinarius.at/gastroimmobilien
ein vielfältiges Angebot von traditionellen Wirtshäusern bis hin zu exklusiven Objekten in Toplagen abrufbar. „Die Nachfrage nach professionell aufbereiteten Gastro-Immobilien steigt kontinuierlich. Mit Peter Dobcak gewinnen wir einen erfahrenen Partner, der Branchenexpertise, Netzwerk und unternehmerische Dynamik in idealer Weise verbindet“, betonen die Geschäftsführer Franz Bernthaler undAndreas Lindorfer.

Erfahrung und Netzwerk für die Branche
Peter Dobcak bringt langjährige Erfahrung in Gastronomie, Hotellerie und Interessenvertretung mit. Als Managing Partner verantwortet er künftig das Immobiliengeschäft und wird gemeinsam mit dem Team der Culinarius Gruppe sowie der ROI Immobilientreuhand GmbH neue Projekte und Geschäftsmodelle entwickeln. „Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe. Mein Ziel ist es, die Culinarius Gruppe als erste Adresse für Gastro- und Hotelimmobilien in Österreich zu etablieren. Wir wollen Gastronomen, Investoren und Eigentümer gleichermaßen unterstützen – von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung“, erklärt Dobcak.

Ausbau der MarktführerschaftMit der Erweiterung um den Geschäftsbereich Immobilien setzt die Culinarius Gruppe ihre Wachstumsstrategie konsequent fort. Neben starken Marken wie Gastro.News, der Restaurantwoche, Gutschein.Shop, #gastronomieberatung, Moments of Taste und der Social-Media-Agentur &Social baut das Unternehmen seine Position als ganzheitlicher Partner für die Branche aus.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden