Premiere in Pöttsching: Erste externe BILLA Kauffrau eröffnet eigenen Markt
Supermarkt

Premiere in Pöttsching: Erste externe BILLA Kauffrau eröffnet eigenen Markt

14.01.26, 09:44
In Pöttsching wurde ein Meilenstein im BILLA Kaufleute-Modell gesetzt: Mit Cornelia Kammerer leitet erstmals eine externe Bewerberin einen selbstständigen Billa- Markt. Auf 810 m² Verkaufsfläche verbindet sie persönliche Handschrift mit regionaler Nahversorgung.

Seit Kurzem steht der Billa-Markt in der Ödenburger Straße 18a in Pöttsching unter neuer Leitung: Cornelia Kammerer führt den Standort als selbstständige Billa-Kauffrau. Damit schreibt der Lebensmittelhändler ein Stück Unternehmensgeschichte, denn Kammerer ist die erste externe Bewerberin, die einen Billa Kaufleute-Markt eröffnet.

Die Obst- und Gemüseabteilung im BILLA Cornelia Kammerer in der Ödenburger Straße.

Ihre Karriere begann 1999 als Lehrling bei Merkur, anschließend war sie viele Jahre als Marktleiterin tätig. Nach beruflichen Stationen außerhalb der Billa-Familie kehrt sie nun zurück und wagt gemeinsam mit der Supermarkt-Kette als starkem Partner den Schritt in die Selbstständigkeit. Mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung aus dem REWE Konzern bringt sie in ihre neue Rolle ein.

Moderner Markt mit persönlicher Handschrift
Auf rund 810 Quadratmetern Verkaufsfläche erwartet Kunden ein breites Sortiment aus bekannten Klassikern, beliebten BILLA Eigenmarken sowie zahlreichen regionalen Spezialitäten. Der Markt ist barrierefrei zugänglich und verfügt über 69 Parkplätze, darunter drei Behindertenparkplätze.
Für ein modernes Einkaufserlebnis sorgen elektronische Preisauszeichnungen sowie Sitzgelegenheiten im Bereich nach den Kassen. Auch Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle: Eine Photovoltaikanlage am Dach trägt zur umweltfreundlichen Energieversorgung des Standorts bei.

Das Team von BILLA Cornelia Kammerer freut sich auf die Kunden.

20 Mitarbeiter für persönliche Beratung
Das Team von Billa-Kauffrau Cornelia Kammerer besteht aus 20 Mitarbeitern, die Kunden beim täglichen Einkauf beratend zur Seite stehen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Regionalität: Die Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten soll weiter ausgebaut werden, um das Sortiment noch stärker lokal zu verankern.
Zudem setzt der Markt mit den Billa-Rettersackerln ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung. Obst, Gemüse und Gebäck mit kleinen Schönheitsfehlern erhalten so eine zweite Chance. Darüber hinaus werden weiterhin Lebensmittel an die Pannonische Tafel gespendet.

Rund 810 m² Verkaufsfläche bieten Platz für ein breites Sortiment, das sich durch die persönliche Handschrift der Kauffrau auszeichnet.

„Ein besonderer Schritt in die Selbstständigkeit“
„Ich freue mich sehr, mit Billa einen Partner gefunden zu haben, mit dem ich meinen Wunsch nach Selbstständigkeit verwirklichen kann“, so Cornelia Kammerer. Ihr Ziel sei es, den Markt mit einer klaren persönlichen Handschrift zu führen und den Kunden ein persönliches Einkaufserlebnis zu bieten. Gemeinsam mit ihrem Team möchte sie den Standort weiterentwickeln und die Nahversorgung in Pöttsching nachhaltig stärken.

BILLA Kaufleute-Modell wächst weiterAuch bei BILLA zeigt man sich erfreut über die Entwicklung. Brian Beck, Vorstand Großhandel und Kaufleute bei BILLA, bezeichnet die Eröffnung als wichtigen Meilenstein. Nach drei Jahren Aufbauarbeit stehe das Kaufleute-Modell nun auf einem stabilen Fundament und sei bereit, weiter zu wachsen.Aktuell zählt das Unternehmen 40 selbstständig geführte Billa bzw. Billa Plus Kaufleute-Märkte. Bis Ende 2026 sollen es österreichweit 65 Standorte werden. Ab sofort können sich auch externe Interessenten ohne vorherige Tätigkeit bei Billa oder Rewe für das Kaufleute-Modell bewerben.

