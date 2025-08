Raiffeisen NÖ-Wien: 18 neue Lehrlinge starten Ausbildung

Die Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien setzt weiterhin auf Nachwuchsförderung und begrüßt 18 neue Lehrlinge. Zehn davon starten ihre Ausbildung bei „Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank“, acht weitere in den niederösterreichischen Raiffeisenbanken.

Die dreijährige Lehre zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann beinhaltet nicht nur klassische Bankausbildung und Berufsschule, sondern auch praktisches Arbeiten im Filialalltag. Dabei steht jedem Lehrling eine erfahrene Mentorin oder ein erfahrener Mentor zur Seite. Von den 18 neuen Lehrlingen starteten zehn ihre Ausbildung bei „Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank“, acht weitere in den niederösterreichischen Raiffeisenbanken. „Unsere Lehrlinge sind von Beginn an ein wichtiger Teil ihres Teams, sammeln wertvolle Praxiserfahrung und rücken mit uns die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt“, erklärt Christiane Flehberger, Leiterin Privatkunden bei der Stadtbank Wien.

Lehrlinge als Teil des Teams – vom ersten Tag an

„Wir heißen unsere neuen Nachwuchstalente herzlich willkommen. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, junge Menschen auf ihrem Weg ins Berufsleben zu begleiten – mit Vertrauen, Wertschätzung und dem Ziel, persönliches und fachliches Wachstum zu fördern“, sagt Christoph Troesch, Bereichsleiter Human Resources der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

Mehr als Bankausbildung: Persönlichkeitsentwicklung und soziale Verantwortung

Neben dem Fachwissen setzt Raiffeisen auf ganzheitliche Ausbildung: Persönlichkeitsbildende Seminare zu Themen wie gesunde Ernährung, Zeitmanagement und Stressbewältigung ergänzen das Ausbildungsprogramm. Ein besonderer Fokus liegt auf dem sozialen Engagement. Durch die Kooperation mit youngCaritas nehmen die Lehrlinge an Workshops und sozialen Projekten teil, beispielsweise zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen. „Die Zusammenarbeit mit youngCaritas bietet den Lehrlingen bedeutende Einblicke, macht ihnen eine besondere Freude und zeigt, wie wichtig soziales Engagement gerade auch für junge Menschen ist“, meint Troesch.

Lehrstart 2026Die nächste Bewerbungsphase beginnt im November 2025. Interessierte Jugendliche, die sich für eine zukunftssichere Ausbildung mit Sinn und Praxisnähe interessieren, finden alle Informationen unter: https://www.raiffeisenbank.jobs/de/karriere-bei-raiffeisen/karrierewege.html#lehrlinge