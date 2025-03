Ratten im Lokal: Restaurant schließt

Das beliebte Lokal B34 in Rohrbach-Berg wird nach einer Rattenplage nicht wieder eröffnet – das Gebäude soll sogar abgerissen werden.

Vergangene Woche musste das Restaurant B34 wegen der Schädlingsproblematik schließen. "In unserem Fall haben ein paar ungebetene, pelzige Besucher beschlossen, sich bei uns einzuquartieren. [...] Wir arbeiten mit Hochdruck daran, unser Lokal so bald wie möglich wieder für Sie zu öffnen – sauber, sicher und bereit für neue kulinarische Abenteuer", hieß es noch hoffnungsvoll auf der Facebook-Seite des Lokals. Doch nun wurde der Pachtvertrag mit Wirt Roland Feyrer-Schwarz gekündigt und die Mitarbeiter entlassen. Die Eigentümergesellschaft entschied sich gegen eine teure Renovierung. Stattdessen soll an dem Standort ein neues Projekt entstehen – möglicherweise ein Hotel.

Die Schließung des B34 ist der letzte Akt einer Reihe von Rückschlägen: 2019 wurde das Vorgängerlokal "bertlwieser’s" durch einen Brand zerstört. Trotzdem bauten die Betreiber Michael und Christa Bertlwieser ein neues Restaurant auf, das im Januar 2020 als B34 eröffnete. Doch dann folgte die Corona-Pandemie mit Lockdowns und Einschränkungen. Zudem hatte Michael Bertlwieser gesundheitliche Probleme, weshalb sich das Ehepaar Anfang 2023 zurückzog.

Schlechter Zustand der Bausubstanz

Später übernahm der Immobilienentwickler Avoris das Lokal, und mit Roland Feyrer-Schwarz als Betreiber öffnete das B34 noch im selben Jahr erneut. Das Geschäft lief gut – bis zur aktuellen Rattenplage. "So sehr wir das für die Gäste und die Belegschaft des B34 bedauern, war es letztendlich eine Entscheidung, die uns von Experten dringend empfohlen wurde", begründet Avoris-Geschäftsführer Dominik Peherstorfer gegenüber "OÖN".

Der hervorragende Zustand des Gastronomiebetriebes habe bis zuletzt über den schlechten Zustand der Bausubstanz hinweggetäuscht, sagt Baumeister David Schmidthaler, der das Gebäude vergangene Woche im Auftrag von Avoris begutachtet hat, laut "OÖN".

Nun verliert Rohrbach-Berg einen traditionellen Wirtshaus-Standort. Kunden mit Gutscheinen sollen jedoch entschädigt werden.