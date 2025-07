Rettl 1868 macht Ernst: Steirische Schneiderei statt Billig-Import!

Während überall in Europa Textilfabriken schließen, schwimmt Rettl 1868 mutig gegen den Strom: Das Kärntner Familienunternehmen eröffnet in Dietersdorf/St. Peter (Steiermark) eine neue Schneiderei – mit regionaler Produktion, Maßarbeit und acht neuen Arbeitsplätzen.

Firmeneigentümer Thomas Rettl mit Civilschneiderei-Geschäftsführerin Petra

Paar. © Rettl 1868

Der Stoff, aus dem Zukunft gemacht ist: In einer Zeit, in der Europas Textilindustrie immer öfter ihre Tore schließt, sorgt das Kärntner Familienunternehmen Rettl 1868 für einen Paukenschlag: Mitten im Vulkanland, in Dietersdorf bei St. Peter, wurde eine neue Produktionsstätte eröffnet – mit acht qualifizierten Arbeitsplätzen und modernster Ausstattung. Und das in einem wirtschaftlichen Klima, das solchen Investitionen eher mit Stirnrunzeln als mit Applaus begegnet. Ein Steuerberater brachte es auf den Punkt: „Seid ihr euch sicher, was ihr da tut?“ Die Antwort von Thomas Rettl: „Aber ja!“

© Pascal Bräuer

157 Jahre Handwerk, Herz und Haltung

Rettl 1868 – ein Name, der seit fast eineinhalb Jahrhunderten für Maßarbeit, Qualität und Tradition steht. Zwei Weltkriege, Wirtschaftskrisen und Pandemien konnten das Unternehmen nicht stoppen. Im Gegenteil: Unter Thomas Rettl wurde in den letzten drei Jahrzehnten eine eigene Kollektion aufgebaut, die heute international gefeiert wird. Die neue Schneiderei in der Steiermark ist ein weiterer Beweis für den unerschütterlichen Glauben an Handwerk made in Austria.

© Pascal Bräuer

Civil-Schneiderei: Mehr als ein Name – eine Mission

Die neue „Civil-Schneiderei“ erinnert an die Ursprünge des Unternehmens als Uniformwerkstatt und steht gleichzeitig für das italienische „Civitas“ – Gemeinschaft. Genau darum geht’s: regionale Produktion, persönliche Beratung, kurze Wege. In allen Rettl-Geschäften können Kundinnen und Kunden ihre Kleidung mitgestalten – ab sofort sogar direkt vor Ort. Im Rahmen einer offenen Werkstatt dürfen Neugierige jetzt sogar selbst durch das Stofflager stöbern und ihr Unikat gemeinsam mit dem Team anfertigen lassen.

© Pascal Bräuer

Zur großen Eröffnung lädt Rettl 1868 zur dreitägigen Design-Party in die neue Schneiderei. Firmenchef Thomas Rettl verspricht: „Es wird gefeiert, genäht, beraten und probiert – ein Fest für alle, die Mode lieben und sehen wollen, dass echte Produktion in Österreich nicht nur möglich, sondern lebendig ist!“

