REWE Group Österreich erweitert Fuhrpark um drei E-LKWs

Die REWE Group Österreich setzt auf nachhaltige Mobilität und integriert in den aktuellen städtischen Fuhrpark drei neue E-LKWS. Die neuen Fahrzeuge sollen jährlich bis zu 84 Tonnen CO2-Einsparung bringen.

Rudolf Faux (BereichsleiterTransportmanagement REWE), Harald Mießner (BILLA Vorstand Vertrieb) und Andreas Streit (Bereichsleitung Nachhaltigkeit) mit BILLA Mitarbeiterin. © Robert Harson ×

Die Investition der REWE Group in eine nachhaltige Logistik ist Teil der Klimastrategie. Drei neue E-LKWs – jeweils in den Markenfarben von Billa, Bipa und Penny gebrandet – wurden in den Fuhrpark integriert und kommen ab sofort im innerstädtischen Bereich von Wien zum Einsatz. Sie beliefern unter anderem die Bezirke 1010 und 1020 Wien sowie die Pilotengasse, Standort des grünsten Billa-Markts Österreichs.

„Mit der Einführung von E-LKWs setzen wir einen wichtigen Schritt, um die Emissionen im Transportbereich zu reduzieren. Gleichzeitig schaffen wir effiziente und ökologische Lösungen für den innerstädtischen Einsatz“, erklärt Marcel Haraszti, Vorstand Rewe International AG. Mit einer Reichweite von über 300 Kilometern und einer Batterieleistung von bis zu 375 kWh sind die Fahrzeuge speziell für den urbanen Raum konzipiert, wo viele Start-Stopp-Vorgänge nötig sind. Im Vergleich zu herkömmlichen, dieselbetriebenen LKWs spart jeder E-LKW jährlich rund 28 Tonnen CO2-Äquivalente ein – das ergibt insgesamt eine Einsparung von 84 Tonnen CO2 pro Jahr.

Markus Mokosch (Betriebsleiter Fuhpark Inzersdorf), Andreas Persigehl (Geschäftsführer BIPA) und Rudolf Faux (Bereichsleiter Transportmanagement REWE) © Robert Harson ×

Ein Blick auf die Logistikflotte der REWE Group Österreich

In ihrer Flotte betreibt die REWE Group Österreich insgesamt 369 LKWs und 207 Anhänger. Insbesondere die enge Infrastruktur des urbanen Raums spielt den Vorteilen der Elektrofahrzeuge in die Karten: Ein effizientes Lade- und Einsatzmanagement ermöglicht einen durchgehenden Betrieb in zwei Schichten à 8 bis 10 Stunden.

„Der Einsatz der neuen E-LKWs ist ein wichtiger Schritt, um den gesamten Fuhrpark nachhaltiger zu gestalten. Insgesamt sind 700 LKW-Fahrer bei der Rewe Group beschäftigt, die für die reibungslose Versorgung der Filialen im ganzen Land sorgen. Die technologische Entwicklung im Bereich der E-LKWs schreitet derzeit rasant voran“, betont Christian Hörner, Geschäftsführer Lager & Transport der REWE International AG.

Kai Pataky, Geschäftsführer PENNY Österreich © Robert Harson ×

Herausforderungen und Chancen für die Fahrerinnen und FahrerDie Integration von E-LKWs in die Flotte erfordert neben technischen Schulungen zur Ladeinfrastruktur auch eine gezielte Sensibilisierung der Fahrer für einen effizienten Umgang mit Energieverbrauch und Batteriekapazität. Eine vorausschauende und defensive Fahrweise ist essenziell, um sowohl die Reichweite als auch die Batterieleistung zu maximieren. „Die Umstellung auf erneuerbare Energien ist eine Herausforderung, die wir Schritt für Schritt meistern. Mit Initiativen wie dem Einsatz von E-LKWs nehmen wir technologische Neuerungen in Angriff und sorgen dafür, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Teil dieser wichtigen Entwicklung sind“, fasst Hörner zusammen.