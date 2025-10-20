Samsung TV mit Quantum-Dot-Technologie: Kunst trifft Technologie

Die neue Art Basel in Basel (ABB)-Kollektion im Samsung Art Store vereint internationale Kunst und Hightech.Dank Quantum-Dot-Technologie werden Kunstwerke auf Samsung TVs zu leuchtenden Meisterwerken.

Seit einem Jahrzehnt setzt Samsung auf echte Quantum-Dot-Technologie – eine Innovation, die die Bildqualität neu definiert. Quantum Dots sind winzige Halbleiterkristalle, die Licht je nach Größe in besonders reiner und intensiver Form abstrahlen: kleinere Partikel erzeugen strahlendes Blau, größere ein tiefes Rot. In QLED-Displays sorgen sie für ein breites, nuancenreiches Farbspektrum mit lebendigen, realistischen Bildern.

Samsung QLED-TVs setzen auf echte Quantum Dots. © Samsung

Brillante Farben, nachhaltige Technologie

Durch ihre Fähigkeit, Licht gleichmäßig in alle Richtungen zu streuen, bleibt die Helligkeit konstant, und die Farben wirken aus jedem Betrachtungswinkel authentisch. Dank präziser Lichtsteuerung entstehen tiefe Schwarztöne und feine Helligkeitsabstufungen, die jedes Detail plastisch und klar erscheinen lassen. Samsung verwendet dabei ausschließlich cadmiumfreie Quantum Dots, geprüft und bestätigt von unabhängigen Testinstituten wie SGS und TÜV Rheinland – und bekräftigt so den Anspruch, höchste Bildqualität mit nachhaltiger, innovativer Technologie zu vereinen.

Der Samsung Art Store bietet Zugang zu 3.500 Kunstwerken. © Samsung

Kunstgalerie im eigenen Wohnzimmer

Mit dem Samsung Art Store wird der Fernseher zur persönlichen Galerie: Über 3.500 Kunstwerke von mehr als 800 Künstlerinnen und Künstlern stehen zur Auswahl – von Klassik bis Gegenwart, passend zu jeder Stimmung und Jahreszeit.

Alle Samsung TVs der Modellgeneration 2025 – darunter Neo QLED 8K, Neo QLED, QLED, The Frame und The Frame Pro – bieten Zugang zum Art Store. Dank Vision AI wird die Bild- und Tonqualität automatisch angepasst, sodass jedes Kunstwerk optimal in Szene gesetzt wird.