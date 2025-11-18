SAP schmiedet Allianz zur Stärkung digitaler Souveränität

Das Softwarehaus SAP sucht zur Stärkung der digitalen Souveränität Europas den Schulterschluss mit dem französischen Cloud-Anbieter Bleu.

Hierzu habe die SAP-Tochter Delos mit Bleu eine Allianz zur Absicherung ihrer jeweiligen Rechenzentren vereinbart, teilte der Walldorfer Konzern am Dienstag mit. Sie beinhalte die gegenseitige Unterstützung in Krisenfällen wie Cyberangriffen oder militärischen Auseinandersetzungen.

Die Vereinbarung sei am Rande des Gipfels zur digitalen Souveränität Europas unterzeichnet worden. "Unser Ziel ist es, souveräne Cloud-Lösungen für Regierungen und regulierte Branchen bereitzustellen, die selbst in Extremsituationen betriebsbereit und zuverlässig bleiben", sagte Delos-Chef Nikolaus Hagl.

Keine Zusammenlegung von Geschäftsaktivitäten

Eine Zusammenlegung von Geschäftsaktivitäten von Delos und Bleu sei mit der Kooperation nicht verbunden, betonte SAP-Manager Martin Merz. Er verantwortet dort das Geschäft mit souveränen Cloud-Lösungen. Delos bediene deutsche Kunden und Bleu französische. Die Software von SAP werde auf den Rechnern beider Cloud-Anbieter laufen. Bleu ist eine Gemeinschaftsfirma des IT-Dienstleisters Capgemini und des Telekom-Konzerns Orange.

Darüber hinaus gab SAP am Dienstag die Ausweitung der Zusammenarbeit mit dem französischen KI-Entwickler Mistral bekannt. Die beiden Unternehmen wollen künftig unter anderem gemeinsam KI-Anwendungen entwickeln. Gleichzeitig werde Mistrals Entwicklungsumgebung AI Studio auf der SAP-Plattform verfügbar sein. Dadurch erhielten Kunden auf Wunsch eine "echte" souveräne Cloud, betonte SAP-Technologiechef Philipp Herzig. Die Programmpakete liefen auf Cloud-Servern oder von den Kunden selbst betriebenen Rechnern. Zusätzliche Software großer US-Cloudanbieter wie Amazon Web Services (AWS), Google oder Microsoft sei nicht notwendig.

Thema Datenschutz

Gleichzeitig wollen Delos und Microsoft eine Partnerschaft zum Schutz der Daten europäischer Kunden eingehen. Sollte eine außereuropäische Regierung dem US-Konzern die Bedienung bestimmter Kunden untersagen, könnten diese ihre Daten auf Delos übertragen. Die SAP-Tochter werde dann auch die Wartung der Cloud-Software übernehmen. Hierzu erhalte sie alle notwendigen Rechte und Zugriffsmöglichkeiten.

Wegen der wachsenden geopolitischen Spannungen werden die Rufe nach größerer Unabhängigkeit von Technologie-Importen aus dem außereuropäischen Ausland lauter. Neun von zehn deutschen Unternehmen sehen sich einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom zufolge in einer Abhängigkeit. Unter den heimischen Verbrauchern bereitet dies 96 Prozent der Befragten Sorgen. Ähnlich viele forderten von der Bundesregierung mehr Engagement bei diesem Thema. Nach einer Erhebung des IT-Dienstleisters Adesso mangelt es jedoch an konkreten Schritten. Über Wege zur Stärkung der digitalen Souveränität Europas diskutierten am Dienstag Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Forschung auf dem Berliner Digitalgipfel.