Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 26.250 aktien down -0.57% Andritz AG 61.50 aktien down -2.77% BAWAG Group AG 109.70 aktien down -2.66% CA Immobilien Anlagen AG 23.640 aktien down -0.17% CPI Europe AG 15.720 aktien down -2% DO & CO Aktiengesellschaft 170.80 aktien down -3.39% EVN AG 26.300 aktien down -1.68% Erste Group Bank AG 88.05 aktien down -2.06% Lenzing AG 20.800 aktien down -2.35% OMV AG 47.980 aktien down -1.92% Oesterreichische Post AG 29.600 aktien down -1.33% PORR AG 26.400 aktien down -0.94% Raiffeisen Bank Internat. AG 31.040 aktien down -3.06% SBO AG 27.800 aktien down -2.46% STRABAG SE 70.60 aktien down -1.12% UNIQA Insurance Group AG 13.140 aktien down -0.45% VERBUND AG Kat. A 63.40 aktien down -2.46% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.500 aktien down -0.78% Wienerberger AG 25.400 aktien down -2.38% voestalpine AG 33.940 aktien down -2.3%
  1. oe24.at
  2. Business
sap
© Getty Images

Keine Zusammenlegung

SAP schmiedet Allianz zur Stärkung digitaler Souveränität

18.11.25, 20:35
Teilen

Das Softwarehaus SAP sucht zur Stärkung der digitalen Souveränität Europas den Schulterschluss mit dem französischen Cloud-Anbieter Bleu. 

Hierzu habe die SAP-Tochter Delos mit Bleu eine Allianz zur Absicherung ihrer jeweiligen Rechenzentren vereinbart, teilte der Walldorfer Konzern am Dienstag mit. Sie beinhalte die gegenseitige Unterstützung in Krisenfällen wie Cyberangriffen oder militärischen Auseinandersetzungen.

Die Vereinbarung sei am Rande des Gipfels zur digitalen Souveränität Europas unterzeichnet worden. "Unser Ziel ist es, souveräne Cloud-Lösungen für Regierungen und regulierte Branchen bereitzustellen, die selbst in Extremsituationen betriebsbereit und zuverlässig bleiben", sagte Delos-Chef Nikolaus Hagl.

Keine Zusammenlegung von Geschäftsaktivitäten

Eine Zusammenlegung von Geschäftsaktivitäten von Delos und Bleu sei mit der Kooperation nicht verbunden, betonte SAP-Manager Martin Merz. Er verantwortet dort das Geschäft mit souveränen Cloud-Lösungen. Delos bediene deutsche Kunden und Bleu französische. Die Software von SAP werde auf den Rechnern beider Cloud-Anbieter laufen. Bleu ist eine Gemeinschaftsfirma des IT-Dienstleisters Capgemini und des Telekom-Konzerns Orange.

Darüber hinaus gab SAP am Dienstag die Ausweitung der Zusammenarbeit mit dem französischen KI-Entwickler Mistral bekannt. Die beiden Unternehmen wollen künftig unter anderem gemeinsam KI-Anwendungen entwickeln. Gleichzeitig werde Mistrals Entwicklungsumgebung AI Studio auf der SAP-Plattform verfügbar sein. Dadurch erhielten Kunden auf Wunsch eine "echte" souveräne Cloud, betonte SAP-Technologiechef Philipp Herzig. Die Programmpakete liefen auf Cloud-Servern oder von den Kunden selbst betriebenen Rechnern. Zusätzliche Software großer US-Cloudanbieter wie Amazon Web Services (AWS), Google oder Microsoft sei nicht notwendig.

Thema Datenschutz

Gleichzeitig wollen Delos und Microsoft eine Partnerschaft zum Schutz der Daten europäischer Kunden eingehen. Sollte eine außereuropäische Regierung dem US-Konzern die Bedienung bestimmter Kunden untersagen, könnten diese ihre Daten auf Delos übertragen. Die SAP-Tochter werde dann auch die Wartung der Cloud-Software übernehmen. Hierzu erhalte sie alle notwendigen Rechte und Zugriffsmöglichkeiten.

Wegen der wachsenden geopolitischen Spannungen werden die Rufe nach größerer Unabhängigkeit von Technologie-Importen aus dem außereuropäischen Ausland lauter. Neun von zehn deutschen Unternehmen sehen sich einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom zufolge in einer Abhängigkeit. Unter den heimischen Verbrauchern bereitet dies 96 Prozent der Befragten Sorgen. Ähnlich viele forderten von der Bundesregierung mehr Engagement bei diesem Thema. Nach einer Erhebung des IT-Dienstleisters Adesso mangelt es jedoch an konkreten Schritten. Über Wege zur Stärkung der digitalen Souveränität Europas diskutierten am Dienstag Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Forschung auf dem Berliner Digitalgipfel.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden