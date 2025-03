Schlumberger bleibt führende Sektmarke

Schlumberger setzt seine Erfolgsgeschichte fort und bestätigt zum sechsten Mal in Folge seine Spitzenposition beim renommierten Market Markttest für die Branche „Sekt, Prosecco und Champagner“.

Mit Bestnoten in allen Hauptkategorien sichert sich die Traditionssektmarke Schlumberger einmal mehr den Titel „Gesamtsieger Markenstärke“ und wird erneut mit dem Market Quality Award ausgezeichnet. Auch 2025 bleibt Schlumberger die Lieblingssektmarke der Österreicherinnen und Österreicher – ein eindrucksvoller Beleg für das große Vertrauen und die langjährige Markenloyalität der Konsumenten“, freut sich Eugen Lamprecht, Mitglied der Geschäftsführung bei Schlumberger. Hochriegl, ebenfalls aus dem Hause Schlumberger, überzeugt mit einer starken Performance und sichert sich Platz 2 im Ranking.

Starke Markenpräsenz und hohe Loyalität

Mit einem Indexwert von 74 Punkten (2024: 65) sichert sich die Traditionsmarke erneut den Gesamtsieg in der Kategorie Markenstärke. In puncto Bekanntheit bleibt Schlumberger unübertroffen: Drei von vier Österreichern kennen die Marke - und auch bei der Top-of-Mind-Wahrnehmung, sowohl spontan als auch gestützt, führt Schlumberger das Ranking an.

Schlumberger steigert Markeninteresse und baut Vorsprung aus

Auch bei der tatsächlichen Nachfrage kann Schlumberger überzeugen: Mit einem Indexwert von 107 Punkten (2024: 102) sichert sich die Traditionsmarke auch in der Kategorie Markeninteresse erneut Platz 1 und kann den Vorsprung weiter ausbauen. Die hohe Kaufbereitschaft unterstreicht die Attraktivität der Marke – Schlumberger zählt zu den bevorzugten Schaumweinmarken der Österreicher und genießt eine überdurchschnittliche Nutzungshäufigkeit.

Schlumberger stärkt emotionale Markenbindung Eine starke Marke ist jedoch mehr als nur ein Name – sie schafft Vertrauen, Sympathie und Loyalität. Werte, die in der Kategorie Brand Drive abgefragt werden und in der sich Schlumberger ebenfalls an die Spitze setzt. Die Marke genießt das höchste Vertrauen der Konsumenten und punktet mit außergewöhnlicher Markentreue – eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Befragten gibt an, dass sie sehr enttäuscht wären, wenn es Schlumberger nicht mehr gäbe. Auch Hochriegl bestätigt seine starke emotionale Verankerung und sichert sich Platz 2 in dieser Kategorie. Beide Marken aus dem Hause Schlumberger beweisen eindrucksvoll, dass sie nicht nur geschätzt, sondern auch aktiv gelebt und weiterempfohlen.„Diese emotionale Bindung ist der schönste Beweis für das Vertrauen unserer Konsumentinnen und Konsumenten in unsere Sektmarken. Schlumberger und Hochriegl begleiten besondere Genussmomente und sind fester Bestandteil der österreichischen Kultur. Dass wir nicht nur die beliebtesten, sondern auch die am meisten geschätzten Marken im Schaumweinsegment führen, macht uns sehr stolz und ist Wasser auf den Mühlen unserer Bemühungen, österreichischen Sekt weiter voranzubringen“, betont Eugen Lamprecht.