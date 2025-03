Scout24 übernimmt ImmoUnited

Wiener Immobilien-Datendienstleister kommt unter das Dach der deutschen Scout24-Gruppe

Die deutsche Scout24-Gruppe, die in Österreich das Anzeigenportal ImmoScout24.at betreibt, übernimmt den Wiener Immobilien-Datendienstleister ImmoUnited. "Mit der Übernahme setzen wir auch in Österreich unsere Strategie fort, Bewertungen und Immobilienanzeigen zusammenzuführen und Transaktionen zu digitalisieren", erklärte Markus Dejmek, Geschäftsführer von ImmoScout24 Österreich, am Mittwoch in einer Aussendung.

ImmoUnited war 2007 von Roland Schmid gegründet worden, der bisher 100 Prozent der Anteile hielt. Schmid werde das Unternehmen "während einer Übergangsphase weiterhin aktiv begleiten und sein Know-how einbringen", wie es in der Aussendung hieß. Der Kaufpreis wurde nicht genannt. Laut "Wirtschaftscompass" hatte ImmoUnited zuletzt rund 50 Mitarbeiter.

Schon 2023 übernahm Scout 24 mit Sprengnetter einen auf Immobilien-Bewertungen spezialisierten Anbieter.