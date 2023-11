× Serien- und Film-Highlights im Dezember

NEUES KAPITEL IM WALKING DEAD-UNIVERSUM “THE WALKING DEAD: DARYL DIXON”, “LUCKY HANK” MIT BOB ODENKIRK UVM. - EXKLUSIV BEI CANAL+

Exklusiv bei CANAL+: Neue “The Walking Dead”-Serie mit Publikumsliebling Norman Reedus in “The Walking Dead: Daryl Dixon”

Exklusiv bei CANAL+: Akademisches Midlife-Crisis-Chaos mit Bob Odenkirk in “Lucky Hank”

Exklusiv bei CANAL+: Die Dokumentation “Auf ganzer Linie – Die Richard Williams Story” bietet Einblicke in das Leben des Visionärs und Vaters von Venus und Serena Williams

CANAL+ Weihnachts-Special: “Zoey’s Extraordinary Christmas” bietet ein Fest der Emotionen

The Walking Dead: Daryl Dixon (Staffel 1) – exklusiv bei CANAL+

© canalplusaustria ×

Das “The Walking Dead"-Universum wird um ein fesselndes Kapitel erweitert: Entwickelt von David Zabel (“Emergency Room”), präsentiert die sechste Serie im “The Walking Dead”-Universum eine innovative Erzählung, die nahtlos an die Originalserie anschließt.

Im Fokus steht die ikonische Figur des Daryl Dixon, gespielt von Norman Reedus, der schon seit den Anfängen von “The Walking Dead” ein Fan-Liebling ist.

In der ersten Staffel wird Norman Reedus als Daryl Dixon an einem Strand angespült und findet sich in einem apokalyptischen, von Untoten übernommenen, Frankreich wieder. Auf der Suche nach einem Weg zurück nach Hause kreuzt Daryl den Weg einer Gruppe kämpferischer Nonnen: In einer geheimen und gefährlichen Mission liegt nun das Schicksal der Menschheit in Daryls Händen.

Die hochkarätige Besetzung umfasst u.a. Norman Reedus, Clémence Poésy ("Die Schlange von Essex", "Tenet") und Romain Levi ("Paris Police 1900", "Les Sauvages").

Die sechs Folgen der ersten Staffel “The Walking Dead: Daryl Dixon” sind ab 8. Dezember 2023 exklusiv in der CANAL+ App verfügbar.

Die Serie wurde bereits um eine zweite Staffel verlängert, die 2024 exklusiv bei CANAL+ verfügbar sein wird.

Video zum Thema: The Walking Dead Daryl Dixon

Für Fans von “Breaking Bad” und “Better Call Saul"

Lucky Hank (Staffel 1) – exklusiv bei CANAL+



© canalplusaustria ×

"Lucky Hank", basierend auf dem Roman "Straight Man" von Richard Russo, wurde von den erfahrenen Produzenten Paul Lieberstein ("The Office") und Aaron Zelman ("The Killing", "Criminal Minds") entwickelt, mit Mark Johnson ("Better Call Saul", "Breaking Bad") als einen der ausführenden Produzenten.

Die Hauptrolle in dieser mit Spannung erwarteten Serie spielt der Emmy-Preisträger Bob Odenkirk, bekannt aus Erfolgsproduktionen wie "Better Call Saul", "Breaking Bad" und "Fargo". Begleitet wird er von einem hochkarätigen Ensemble, darunter Mireille Enos ("Hanna", "The Killing"), Diedrich Bader ("American Housewife"), Cedric Yarbrough ("Die Goldbergs", "Reno 911") und Suzanne Cryer ("Silicon Valley", "All Rise").

"Lucky Hank" verspricht schwarzen Humor und Midlife-Crisis-Chaos. Erzählt wird die Geschichte von Hank Devereaux, dem Leiter der Englisch-Fakultät am Railton College in Pennsylvania. Gefangen zwischen Midlife-Crisis und einem drohenden Nervenzusammenbruch wird Hanks Leben auf den Kopf gestellt, als er während einer Unterrichtsstunde eine provokante Rede hält, in der er die Missstände der Universität anprangert und diese als "Hauptstadt der Mittelmäßigkeit" bezeichnet. Über Nacht wird Hank so zum Medienstar, doch sein plötzlicher Ruhm bringt auch unerwartete Probleme mit sich.

Bob Odenkirk manövriert sich in seiner Rolle als Lucky Hank Devereaux durch die Untiefen der akademischen Welt und brilliert wieder einmal mit seiner humoristischen aber gesellschaftskritischen Performance.

Die 1. Staffel von “Lucky Hank” wird ab dem 22. Dezember 2023 exklusiv in der CANAL+ App verfügbar sein.

Video zum Thema: Lucky Hank

Für Fans von “Black Swan” und “Senorita 89” (verfügbar in der CANAL+ App)

L’Opéra (Staffel 2)

© canalplusaustria ×

Die zweite Staffel von “L’Opéra” (die erste Staffel ist bereits in der CANAL+ App verfügbar) erzählt eine bewegte Geschichte aus der Welt der Pariser Oper.

Mit emotionalen Tiefen, starken Frauenfiguren und glamourösen Ballett- und Tanzszenen verspricht "L'Opéra" seine Zuschauer:innen in den Bann zu ziehen. In den Hauptrollen glänzen die talentierte Ariane Labed, die mit dem Coppa Volpi als beste Darstellerin bei den Filmfestspielen von Venedig (2010) für "Attenberg" ausgezeichnet wurde, sowie Suzy Bemba und Hortense Quentin de Gromard.

In Staffel 2 eröffnet die Serie eine neue Spielsaison für das Ballett an der Pariser Oper, in der Zoe als Primaballerina und Flora als Teil des Ensembles brillieren. Doch die Position der künstlerischen Leitung bleibt weiterhin unbesetzt. So übernimmt die erfahrene Diane Taillandier die Aufsicht der Ballett-Trainings und erweckt dabei die Emotionen und Leidenschaften der Tänzerinnen wieder zum Leben.

"L'Opéra" verspricht ein beeindruckendes Gesamterlebnis für Ballett-Liebhaber:innen, dramatische Geschichten, künstlerischer Anmut und den Zauber der Bühne.

Die 2. Staffel von “L’Opéra” wird ab dem 15. Dezember 2023 in der CANAL+ App verfügbar sein.

Für Fans von “Walker” (Staffel 1 in der Canal+ App verfügbar), “Supernatural” und Yellowstone

Walker (Staffel 2)

© canalplusaustria ×

In der zweiten Staffel der Erfolgsserie kehrt Jared Padalecki („Supernatural“) als Texas Ranger Cordell Walker zurück und wird dabei einmal mehr von einem beeindruckenden Cast rund um Lindsey Morgan, Molly Hagan, Keegan Allen, Coby Bell, Odette Annable, Mitch Pileggi, Dave Annable und Genevieve Padalecki unterstützt. Auch in den neuen Folgen muss Walker darum kämpfen, seinen gefährlichen Arbeitsalltag als Gesetzeshüter mit seinem Familienleben zu vereinbaren.

Am Ende der ersten Staffel erhielt Walker Informationen, die alles verändert haben. Nach wie vor versucht er, mit der unerwarteten Wendung, die sein Leben auf den Kopf gestellt hat, zurechtzukommen. Er realisiert, dass sein eigenes Schicksal auf dem Spiel steht und konfrontiert Captain James, der schließlich die Gründe für Mickis (Lindsey Morgan) Undercover Mission enthüllt. Gleichzeitig kommt es für Walker zu einem Wiedersehen mit der Davidson-Familie. Die Rückkehr der einstigen Nachbarn der Walkers bringt alte Konflikte wieder zum Vorschein und stellt den Texas Ranger vor berufliche und persönliche Herausforderungen.

Die 2. Staffel von “Walker” wird ab dem 1. Dezember 2023 über Filmtastic in der CANAL+ App verfügbar sein.

Für Fans des Spielfilms “King Richard” und Tennis-Fans

Auf ganzer Linie: Die Richard Williams Story – exklusiv bei CANAL+



© canalplusaustria ×

"Auf ganzer Linie: Die Richard Williams Story" ist eine intime Reise durch die Lebensgeschichte eines Visionärs. Sie taucht in die faszinierende Lebensgeschichte von Richard Williams ein, dem Vater der Tennislegenden Venus und Serena Williams.

Die Dokumentation, unter der Regie von Stuart McClave, bietet nicht nur noch nie gezeigtes Archivmaterial, sondern auch exklusive Interviews, sowohl mit Richard Williams selbst, als auch mit einflussreichen Wegbegleiter:innen. Eine bemerkenswerte Persönlichkeit, die ebenfalls zu Wort kommt, ist die Tennislegende Billie Jean King, eine der besten Tennisspielerinnen aller Zeiten.

"Auf ganzer Linie" zeichnet den Lebensweg von Richard Williams nach, beginnend mit seiner Kindheit als Sohn eines Baumwollpflückers in Louisiana bis hin zu den Tennisplätzen von Compton. Die Dokumentation enthüllt erstmals ausführlich, wie Richard Williams es geschafft hat, seine Töchter zu den erfolgreichsten Tennisspielerinnen ihrer Generation zu formen. Gezeigt wird nicht nur das Porträt eines Mannes, der niemals aufgab, an das Talent und den bevorstehenden Erfolg seiner Töchter zu glauben, sondern auch eine Chronik seines Kampfes gegen Armut, Rassismus und Vorurteile in Amerika.

Die Dokumentation “Auf ganzer Linie: Die Richard Williams Story” wird ab dem 15. Dezember 2023 exklusiv in der CANAL+ App verfügbar sein.

Video zum Thema: On the Line The Richard Williams Story

Für Fans von “Superstore” und “Parks and Recreation”

Community (Staffel 1-6)

© canalplusaustria ×

Die Erfolgsgeschichte von "Community" reicht über sechs Staffeln und wurde mit einem Emmy gekürt. Die von Dan Harmon, dem kreativen Kopf hinter "Rick and Morty", entwickelte Serie konnte sich als eine der wohl besten Comedy-TV-Serien aller Zeiten etablieren und erfreut sich bei Kritikern und Fans gleichermaßen großer Beliebtheit.

Die unterhaltsame Comedy-Serie, bekannt für ihren einzigartigen Humor und ihren herausragenden Cast, darunter Joel McHale (The Bear), Danny Pudi (DuckTales), Chevy Chase (Schöne Bescherung), Donald Glover (Atlanta), Gillian Jacobs (Minx, Transatlantic), Alison Brie (Mad Men), und Ken Jeong (Hangover 1-3), hat eine treue Fangemeinde gewonnen.

Die Geschichte von "Community" dreht sich um Anwalt Jeff Winger (Joel McHale), der von seiner Firma suspendiert und aus der Anwaltskammer ausgeschlossen wird, als herauskommt, dass er wegen seines Universitätsabschlusses gelogen hat. Um also einen anerkannten Uniabschluss zu erlangen, schreibt sich Jeff am Greendale Community College in Colorado ein. Dort trifft er auf eine bunte Gruppe von Mitstudierenden und findet nicht nur unerwartete Freundschaften, sondern auch die Liebe zu Studentin Britta Perry (Gillian Jacobs). Doch das Chaos und die skurrilen Abenteuer verfolgen Jeff weiterhin, auch an der Uni.

Für 2024 wurde eine Film-Fortsetzung der Kult-Serie “Community” angekündigt: "Community: The Movie".

Alle sechs Staffeln von “Community” sind ab dem 1. Dezember 2023 in der CANAL+ App verfügbar.

Video zum Thema: Community Staffel 1-6

Zoey’s Extraordinary Christmas



© canalplusaustria ×

Der Weihnachtsfilm “Zoey’s Extraordinary Christmas”, 2-fach Emmy nominiert, ist das Weihnachtsgeschenk für alle Fans der Emmy-gekürten Serie “Zoey’s Extraordinary Playlist”.

Der Cast umfasst Jane Levy (Suburgatory), Skylar Astin (Pitch Perfect, So Help Me Todd), Alex Newell (Glee), John Clarence Stewart (Marvel's Luke Cage), Andrew Leeds (The Patient), Peter Gallagher (Grace & Frankie, O.C. California), Oscar-Gewinnerin Mary Steenburgen (Book Club – Ein neues Kapitel) und David James Elliott (J.A.G. – Im Auftrag der Ehre).

Die Handlung des Films setzt am Ende der Serie an und entfaltet sich rund um das erste Weihnachtsfest nach dem Tod von Zoey’s Vater. Zoey ist fest entschlossen, seiner Tradition zu folgen und ein unvergessliches Fest zu organisieren, das die Familie enger denn je zusammenbringen soll. Trotz unterschiedlicher Pläne und Herausforderungen hält Zoey daran fest, die Weihnachts-Magie wiederzubeleben und das schönste Festt aller Zeiten zu gestalten.

"Zoey's Extraordinary Christmas" verspricht ein Weihnachtsfest der Emotionen, eingebettet in die festliche Atmosphäre der Feiertage.

“Zoey’s Extraordinary Christmas” ist ab dem 1. Dezember 2023 in der CANAL+ App verfügbar.

Video zum Thema: Zoeys Extraordinary Christmas

Der Name der Rose



© canalplusaustria ×

"Der Name der Rose" ist die packende Serienversion des ikonischen Spielfilms von 1986, in dem Sean Connery die Hauptrolle spielte und gewann bereits den Golden Globe Italy als beste TV-Serie.

Basierend auf Umberto Ecos meisterhaften Roman und unter der Regie von Giacomo Battiato werden in “Der Name der Rose” geheimnisvolle Mysterien eines abgelegenen Klosters im winterlichen Norditalien des Jahres 1327 gezeigt.

Hauptdarsteller ist John Turturro ("Monk"), als Franziskanermönch William von Baskerville. Rupert Everett (“Napoleon”) ist in der Rolle des Adeligen Bernardo Gui zu sehen, Damian Hardung (“Club der roten Bänder") präsentiert sich als Novize Adson von Melk, der vermeintlich in die Mysterien des Klosters involviert zu sein scheint. Sebastian Koch (“Euer Ehren"), verkörpert als William von Baskervilles Vertrauter die moralische Kompassnadel der Serie. Michael Emerson ("Lost") stellt als rätselhafter Mönch Abo von Fossanova eine schattenhafte Figur dar.

Auf Bitte des Abtes hin beginnt Baskerville (Turturro) die Todesfälle zu untersuchen, und wird dabei immer tiefer in gefährliche Machenschaften verstrickt. "Der Name der Rose" bietet nicht nur eine fesselnde Krimi-Geschichte, sondern auch eine eindrucksvolle Darstellung des mittelalterlichen Lebens.

“Der Name der Rose” wird ab dem 12. Dezember 2023 über Filmtastic in der CANAL+ App verfügbar sein.