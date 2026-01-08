Alles zu oe24VIP
Online-Shop schließt Standort: 2.700 Mitarbeiter verlieren Job
Neuausrichtung

Online-Shop schließt Standort: 2.700 Mitarbeiter verlieren Job

08.01.26, 11:51
Der deutsche Online-Händler Zalando macht Ende September sein Logistikzentrum in Erfurt dicht. Das Unternehmen teilte mit, dass alle 2.700 Mitarbeiter an dem Standort über die Änderung derzeit informiert werden.

Nach der Übernahme des Online-Modehändlers About You will das Unternehmen das europaweite Logistiknetzwerk neu ausrichten. Zalando wollte mit der Übernahme letztes Jahr ihre Marktposition stärken. Die Betriebsgesellschaft in Erfurt und eine Konzerntochter stellen Ende 2026 den Betrieb ein. Bis zur Schließung laufen die Arbeiten wie bisher weiter.

Zalando erhofft sich von der About-You-Übernahme langfristig einen zusätzlichen operativen Gewinn von 100 Millionen Euro pro Jahr. Die Verträge mit externen Logistik-Betreibern von drei ausländischen Standorten werden nicht verlängert. Laut dem Unternehmenssprecher Christian Schmidt starten jetzt die Gespräche mit dem Betriebsrat über einen Interessenausgleich und einen Sozialplan für die betroffenen Mitarbeiter.

Umbau läuft

2012 wurde das Logistikzentrum Erfurt eröffnet. Es ist das einzige konzerneigene Logistik-Standort in Ostdeutschland. In Deutschland betreibt Zalando unter anderem in Gießen, Lahr im Schwarzwald und Mönchengladbach weitere große Logistikzentren. Das Unternehmen plant, dass nach dem Umbau konzernweit 14 Logistikzentren in sieben verbleiben.

