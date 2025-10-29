Alles zu oe24VIP
Shutdown: US-Notenbank senkt den Leitzins weiter
Wirtschaftssorgen

Shutdown: US-Notenbank senkt den Leitzins weiter

29.10.25, 19:22
Die US-Notenbank hat ihre Leitzinsen wie erwartet gesenkt.  

Die Zinsspanne wird um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent reduziert, wie die Fed am Mittwoch in Washington bekannt gab. Bankvolkswirte hatten diese Entscheidung erwartet. Es ist die zweite Leitzinssenkung in diesem Jahr.

Die Entscheidung fiel unter erschwerten Bedingungen, da wegen der teilweisen Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) kaum Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Die Fed steht weiterhin unter großem Druck durch US-Präsident Donald Trump, der immer wieder Leitzinssenkungen fordert und Notenbankchef Jerome Powell heftig angreift.

