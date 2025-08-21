Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.100 aktien down -1.95% Andritz AG 61.75 aktien down -0.72% BAWAG Group AG 112.70 aktien down -0.18% CA Immobilien Anlagen AG 23.200 aktien down -1.28% CPI Europe AG 18.690 aktien down -0.69% DO & CO Aktiengesellschaft 224.00 aktien up +0.45% EVN AG 23.900 aktien down -0.83% Erste Group Bank AG 86.60 aktien down -1.03% Lenzing AG 27.000 aktien down -2% Mayr-Melnhof Karton AG 81.50 aktien down -0.73% OMV AG 48.540 aktien up +0.5% Oesterreichische Post AG 29.050 aktien down -0.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.660 aktien down -0.07% SBO AG 27.950 aktien down -5.25% Telekom Austria AG 9.510 aktien down -0.83% UNIQA Insurance Group AG 12.940 aktien down -0.61% VERBUND AG Kat. A 62.50 aktien down -0.64% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.050 aktien down -0.95% Wienerberger AG 31.740 aktien down -1.49% voestalpine AG 27.620 aktien down -2.2%
  1. oe24.at
  2. Business
Signa-Pleite: Forderungen von 151 Mio. Euro anerkannt

871 Mio. angemeldet

Signa-Pleite: Forderungen von 151 Mio. Euro anerkannt

21.08.25, 11:03 | Aktualisiert: 21.08.25, 13:17
Teilen

In dem im Juni eröffneten Konkursverfahren über die Signa Prime Capital Invest haben laut Creditreform 25 Gläubiger Forderungen in Höhe von 871 Millionen Euro angemeldet.

Davon seien aber lediglich 151 Mio. Euro anerkannt worden. Im Signa-Firmengeflecht sei das Unternehmen "eine wesentliche Zwischenholding im Bereich der Signa Prime Selection AG", schreibt der Gläubigerschutzverband am Donnerstag.

In dem Unternehmen sei ein "wesentlicher Teil des Deutschland-Portfolios" gebündelt. Die Creditreform nennt unter anderem das KaDeWe in Berlin und den Elbtower in Hamburg als Beispiel. Aber auch "bedeutende österreichische und italienische Assets" gehörten zum Portfolio - darunter die Postsparkasse und das gestoppte Bauprojekt Lamarr-Kaufhaus in Wien, sowie das Hotel Bauer in Venedig.

"Das Ziel des Insolvenzverfahrens ist es, werthaltige Beteiligungen bestmöglich zu veräußern", wird der Creditreform-Insolvenzexperte Stephan Mazal zitiert. Bei der Konkurseröffnung seien bereits Bankguthaben von rund 20 Mio. Euro vorhanden gewesen, weshalb die Gläubiger mit einer Konkursquote rechnen könnten. Die Höhe der Quote hänge vom Verwertungsergebnis ab.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden