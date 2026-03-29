So holen Sie sich zu Unrecht gezahlte Kreditkarten-Gebühren zurück

Viele Österreicher können jetzt aufatmen: Nach einem Urteil gegen "card complete" gibt es Geld zurück. Wer zu viel Kreditkarten-Gebühren gezahlt hat, sollte schnell den Antrag stellen.

Wien. Der Oberste Gerichtshof hat entschieden: Doppelte Entgelte bei Zahlungen in Dollar oder anderen Fremdwährungen sind nicht erlaubt. Wer eine Karte von "card complete" nutzt, hat nun bis 1. August 2026 Zeit, die Rückerstattung der zu Unrecht eingehobenen Beträge zu beantragen, berichtet das Portal "finanz.at". Konkret geht es um Bearbeitungsentgelte, die zusätzlich zu den bereits im Wechselkurs enthaltenen Abschlägen verrechnet wurden. Diese Praxis ist laut dem OGH intransparent und verstößt gegen geltendes Recht.

Bisher mussten Kundinnen und Kunden bei Zahlungen außerhalb des Euroraums oft doppelt zahlen. Der Anbieter verrechnete meist 1,65 Prozent (teils 1,5 Prozent) als Bearbeitungsentgelt, während der Wechselkurs selbst schon einen Aufschlag enthielt. Die Arbeiterkammer (AK) klagte gegen diese Praxis. Das Gericht gab den Konsumentenschützern recht: Da für Kunden nicht nachvollziehbar war, wofür sie genau bezahlen, ist diese Doppelverrechnung unzulässig.

Rückzahlung bis Jahr 2015

Durch eine Einigung zwischen der Arbeiterkammer und "card complete" werden nun die Gebühren refundiert. Das gilt sogar für Verträge, die bereits gekündigt wurden. Bei "Visa und Mastercard"-Kredikarten können Entgelte ab dem 1. August 2018 zurückgefordert werden. Wer eine Karte von "Diners Club" besitzt, kann sogar rückwirkend bis zum 1. März 2015 Geld zurückverlangen. Die Auszahlung erfolgt entweder als Gutschrift direkt auf das Kartenkonto oder als Überweisung auf ein Girokonto.

So stellen Sie den Antrag

Um das Geld zu erhalten, müssen Sie selbst aktiv werden. Die Rückforderung funktioniert am einfachsten über ein Online-Formular auf der Website von "card complete". Wer es klassisch mag, kann das Formular auch ausdrucken und per Post schicken.

Der Anbieter prüft den Fall und informiert schriftlich über die genaue Höhe des Rückzahlungsbetrags. Falls noch Zahlungsrückstände bestehen, kann "card complete" die Rückzahlung allerdings mit offenen Posten gegenverrechnen.