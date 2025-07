So vermeiden Sie teure Kartenspesen im Nicht-Euro-Ausland

Karten im Urlaub sind praktisch – aber oft auch teuer. Ein AK-Test zeigt: Beim Bezahlen und Geldabheben außerhalb des Euro-Raums können Spesen von bis zu 20 Euro anfallen. Wer Gebührenfallen vermeiden will, sollte Wechselkurse, Automatenbetreiber und Kartentypen genau prüfen.

„Bei Kreditkarten gibt es keine Spesen beim Zahlen in Euro-Urlaubsländern, aber beim Geldabheben – das kommt teuer: drei bis 3,3 Prozent, mindestens 2,50 bis vier Euro“, weiß Arbeiterkammer- Konsument:innenexpertin Michaela Kollmann und warnt weiters, dass in Nicht-Euro-Ländern Konsumentinnen und Konsumenten beim Bezahlen oder Abheben immer Spesen bezahlen müssen.

© Gettyimages

Die Arbeiterkammer (AK) hat folgendes festgestellt: Wer in Länder reist, die nicht Teil der Euro-Zone sind – etwa die Türkei oder Großbritannien – muss beim Einsatz von Bankomat- oder Kreditkarte mit teils hohen Zusatzkosten rechnen. Beim Abheben von umgerechnet 400 Euro können laut AK-Test bis zu 20 Euro Spesen anfallen – allein für Gebühren, ohne Wechselkursverluste.

Urlaub außerhalb der Euro-Zone: Spesen bei jeder Kartenzahlung

Ein Vergleich zwischen Debit- und Kreditkarten zeigt: Kreditkarten verursachen beim Abheben die höchsten Kosten – mit Gebühren zwischen 3 und 3,3 %, mindestens aber 2,50 bis 4 Euro. Dazu kommen oft Manipulationsgebühren von bis zu zwei Prozent. Achtung bei dynamischer Währungsumrechnung – beim Abheben wird in Landeswährung ausbezahlt, aber sofort in Euro umgerechnet. Hier drohen schlechter Wechselkurs und zusätzliche Spesen.

Türkei & Co.: Kartenzahlung kostet – für 400 Euro Abhebung bis zu 20 Euro! (ohne Kursdifferenzen)

Kreditkarte: Abheben 18,60 Ꞓ (card complete/Diners) - 20,00 Ꞓ (American Express)

Debitkarte: Abheben 4,82 Ꞓ (BAWAG PSK, easybank, Hypo NÖ, Oberbank, Volksbank Wien) - 6,16 Ꞓ (Erste Bank)

Kreditkarte: Zahlen 6,60 Ꞓ (card complete/Diners/PayLife) - 8,00 Ꞓ (American Express)

Debitkarte: Bezahlen 4,09 Ꞓ (Erste Bank, BAWAG PSK, easybank, Hypo NÖ, Oberbank, Volksbank Wien) - 5,50 Ꞓ (RLB NÖ-Wien)

So sparen Sie Kartenspesen im Urlaub

Tipp: Immer in Landeswährung bezahlen oder abheben und nicht der Umrechnung am Terminal zustimmen.

Im Euro-Raum: Debitkarte bevorzugen, Kreditkarte nur zum Bezahlen, nicht zum Abheben.



Außerhalb der Euro-Zone: Auf Karte verzichten, wenn möglich Bargeld tauschen oder vor Ort günstig abheben (mit Debitkarte).



Kursumrechnung: Immer in Landeswährung wählen!



Automatenwahl: Bankeigene Geldautomaten bevorzugen – unabhängige Betreiber verlangen oft hohe Gebühren.



Vor Reisebeginn: Gebührenmodell der eigenen Bank prüfen und günstige Alternativen überlegen.



SERVICE: Die AK Erhebung finden Sie unter wien.arbeiterkammer.at/urlaubsspesen.