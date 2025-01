So viele Menschen sind derzeit arbeitslos

Arbeitslosigkeit hat zum Jahresende 2024 bei Frauen stärker zugelegt als bei Männern

Wien. Ende Dezember 2024 waren 426.012 Personen auf Jobsuche, das sind um 27.007 mehr als zum Jahresende 2023. 352.873 waren zum Jahresausklang arbeitslos, 73.139 Menschen befanden sich in Schulungen des AMS. Die Arbeitslosenquote betrug mit Ende Dezember 8,3 Prozent, gleichzeitig gab es einen Beschäftigungsrekord. Im Jahresschnitt 2024 lag die Arbeitslosenquote bei 7 Prozent, im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre - inklusive Corona-Pandemie - waren es 8 Prozent.

Im Vergleich zu 2023 ist die Arbeitslosigkeit bei Frauen mit 15.095 stärker gestiegen als bei den Männern, bei denen es zu einem Anstieg von 11.912 gekommen ist. Ende Dezember waren 112.528 Personen ab 50 Jahren beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Die Jugendarbeitslosigkeit lag bei 67.658 Personen.

Beschäftigungsrekord, aber Zahl offener Stellen sinkt

Mit 3.912.000 unselbstständig Beschäftigten gab es einen Beschäftigtenrekord zum Jahresende 2024. Die Zahl habe seit Beginn des Vorjahres um 11.000 zugelegt. Allerdings ist die Zahl der beim AMS gemeldeten offenen Stellen leicht auf 80.740 gesunken. Im Durchschnitt 2014-2024 lag die Zahl jeweils zum Jahresende bei 63.396.

"Der Anstieg der Arbeitslosigkeit bremst sich ein. Außerdem kann man anhand der aktuellen Daten erkennen, dass sich die Arbeitslosenquote auf einem geringeren Niveau befindet als Ende 2019, als die Arbeitslosenquote 8,5 Prozent betrug - vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie und dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine", rechnete dazu am Donnerstag Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) vor. Der österreichische Arbeitsmarkt stemme sich gegen die globale Wachstumsschwäche.

Anstieg der Arbeitslosenzahlen leicht eingebremst

Gemeinsam mit dem AMS habe die Regierung einen Fokus auf Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen gelegt, so konnten 2024 über 270.000 Personen höher qualifiziert werden. "Durch das zweitgrößte Pro-Kopf-Budget für aktive Arbeitsmarktpolitik waren 2024 die Rahmenbedingungen für rasche und effektive Aus- und Weiterbildungen arbeitsloser Personen gegeben", so Kocher. Er verwies darauf, dass die Arbeitslosigkeit im ersten Quartal im Jahresvergleich um durchschnittlich 33.121 Personen anstieg, im vierten Quartal des Jahres wurde mit einem Plus von 30.390 Personen die geringste Steigerung der beim AMS gemeldeten Personen beobachtet.