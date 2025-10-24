Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.200 aktien up +5.41% Andritz AG 63.30 aktien up +0.88% BAWAG Group AG 108.70 aktien up +0.46% CA Immobilien Anlagen AG 24.480 aktien down -1.29% CPI Europe AG 17.460 aktien down -0.85% DO & CO Aktiengesellschaft 217.00 aktien down -0.23% EVN AG 24.900 aktien down -0.4% Erste Group Bank AG 82.30 aktien down -0.48% Lenzing AG 25.900 aktien down -0.96% OMV AG 46.160 aktien down -0.26% Oesterreichische Post AG 29.700 aktien down -3.73% PORR AG 29.000 aktien down -0.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.900 aktien equal +0% SBO AG 28.400 aktien down -0.18% STRABAG SE 71.00 aktien down -1.39% UNIQA Insurance Group AG 12.660 aktien up +0.48% VERBUND AG Kat. A 65.10 aktien equal +0% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.400 aktien up +0.34% Wienerberger AG 26.900 aktien down -0.74% voestalpine AG 31.380 aktien up +0.32%
  1. oe24.at
  2. Business
milka
© Getty Images

Für Werbungen

Sogar der Milka-Hersteller will auf KI setzen

24.10.25, 22:05
Teilen

Der Milka-Hersteller Mondelez will mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) die Kosten für die Erstellung von Werbeinhalten um 30 bis 50 Prozent senken. 

Der Lebensmittelkonzern hat das entsprechende KI-Werkzeug im vergangenen Jahr zusammen mit der Werbeagentur Publicis Groupe und der IT-Beratung Accenture entwickelt. In das Projekt seien mehr als 40 Millionen Dollar investiert worden, sagte Jon Halvorson, der bei Mondelez für das Markenerlebnis zuständig ist, am Freitag.

Möglicherweise ab nächstes Jahr

Die neue Technologie kommt bereits in den sozialen Medien in Deutschland für die Schokoladenmarke Milka und in den USA für Chips-Ahoy-Plätzchen zum Einsatz. Ein acht Sekunden langes Milka-Video zeigt Schokoladenwellen, die über eine Waffel schwappen, wobei der Hintergrund je nach Zielgruppe variiert.

Mondelez erwartet, dass das Werkzeug für die Feiertagssaison des kommenden Jahres kurze Fernsehspots erstellen kann, möglicherweise auch für den Super Bowl 2027. Die Kosten für Animationen lägen "im Hunderttausender-Bereich", sagte Halvorson der Nachrichtenagentur Reuters. "Diese Art der Produktion ist um Größenordnungen günstiger."

Coca-Cola setzt seit vergangenen Jahr auf KI

Wie andere Konsumgüterhersteller auch versucht Mondelez angesichts von Zöllen und rückläufigen Ausgaben der Verbraucher, mit Hilfe von KI die Honorare für Werbeagenturen zu senken und die Zeit für die Entwicklung neuer Produkte zu verkürzen. Auch Konkurrenten wie der Ketchup-Hersteller Kraft Heinz und Coca-Cola experimentieren mit KI für ihre Werbung.

Coca-Cola schaltete 2024 mit KI erstellte Weihnachtswerbung, deren computergenerierte Figuren jedoch von einigen Verbrauchern wegen ihrer Emotionslosigkeit verspottet wurden. Mondelez setzt nach eigenen Angaben noch keine menschenähnlichen Figuren in seinen KI-Inhalten ein. Zudem werde das Ergebnis stets von Menschen überprüft, um Pannen zu vermeiden, sagte die Managerin Tina Vaswani.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden