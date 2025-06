Spar Kroatien bekommt neuen Geschäftsführer - Slowene übernimmt

Nach 20 erfolgreichen Jahren an der Spitze hat der langjährige Geschäftsführer Helmut Fenzl das Unternehmen mit Ende Mai 2025 verlassen – seine Nachfolge als Vorsitzender der Geschäftsführung von Spar Kroatien übernimmt David Kovačič, bisher Geschäftsführer von Spar Slowenien.

David Kovačič, der gebürtige Slowene mit kroatischen Wurzeln, leitet ab sofort beide Spar-Organisationen, dennoch sollen beide Länder-Organisationen ihre nationale Eigenständigkeit behalten, lediglich sinnvolle strukturelle Synergien sollen gehoben werden.

Kovačič ist ein Handelsprofi



Er startete seine Karriere beim Diskonter Hofer zunächst in Österreich, später war er in Slowenien tätig, bevor er zu Tuš wechselte. Nach einigen Jahren in internationalen Management Consulting-Unternehmen, kam er 2019 zu Spar. Er arbeitete zwei Jahre bei Spar Kroatien, bevor er 2021 die Geschäftsführung von Spar Slowenien übernahm.

Ich fühle mich geehrt, diese Chance zu erhalten. SPAR Kroatien ist auf einem hervorragenden Weg und hat ein tolles Team. Diesen erfolgreichen Weg werden wir weitergehen und auch weiter expandieren“, erklärt David Kovačič.

Der Handelsspezialist hat Spar Slowenien sehr erfolgreich innerhalb weniger Jahre zur Marktführerschaft im Lebensmitteleinzelhandel gebracht. Mit Anfang Juni übernimmt David Kovačič nun gleichzeitig die Führung von Spar Kroatien. „Die regionale Eigenständigkeit ist ein ganz besonderer Vorteil von Spar, den wir in jedem Land ganz bewusst leben. Daher ist es uns wichtig zu betonen, dass es keinen Plan gibt, die beiden Länderorganisationen zu vereinen. David Kovačič ist ein hervorragender Manager, dessen Aufgabe es sein wird, nationale Eigenständigkeit zu betonen, gleichzeitig aber Synergien in der Logistik und anderen Strukturen zu heben“, betont Paul Klotz, Vorstand für das Auslandsgeschäft der Spar Österreich-Gruppe

Info zu Spar Kroatien:

SPAR betreibt in Kroatien 115 Spar-Supermärkte und 25 Interspar-Hypermärkte und erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von 1,2 Mrd. Euro. Das Unternehmen beschäftigt 5.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Info zu Spar Slowenien:Es gibt in Slowenien 21 Interspar-Hypermärkte (inkl. 8 Restaurants) und 128 Spar-Supermärkte, von denen rund 40 von selbstständigen Kaufleuten betrieben werden. SPAR Slowenien hat mit einem Umsatz von 1,3 Mrd. Euro die Marktführerschaft in Slowenien. 5.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Slowenien bei Spar.Beide Unternehmen gehören zur Spar Österreich-Gruppe.