SPAR-Lehrlinge „on Tour“ für die Menschlichkeit für ›Licht ins Dunkel‹

Weihnachtlicher Genuss, gelebter Teamgeist und soziales Engagement: Mit der Initiative „SPARs on Tour“ bringen SPAR-Lehrlinge im Advent 2025 einen festlich geschmückten Foodtruck in alle Bundesländer. Der gesamte Erlös der Aktion kommt Licht ins Dunkel zugute.

Was 2024 als regionale Initiative gestartet hat, wurde 2025 zu einem österreichweiten Lehrlingsprojekt weiterentwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei der gute Zweck: Ein von SPAR-Lehrlingen betreuter und weihnachtlich gestalteter INTERSPAR-Foodtruck tourt von 1. bis 23. Dezember durch alle neun Bundesländer Österreichs. Der offizielle Kick-off von „SPARs on Tour“ findet am 1. Dezember bei INTERSPAR in Eisenstadt statt.

Der SPAR Natur*pur Bio-Winterfrüchtetee „SPARs on Tour“-Edition ist in Kooperation mit REGIO entstanden. Der Tee wird aber nicht nur im Foodtruck ausgeschenkt, sondern ist auch bei EUROSPAR, solange der Vorrat reicht, um 2,79 Euro exklusiv erhältlich. © SPAR/Claudia Vorderleitner Standbild

Kulinarischer Genuss aus eigenen SPAR-Betrieben

Im Foodtruck erwartet die Besucher:innen ein vielfältiges weihnachtliches Angebot: Buchteln aus der INTERSPAR-Bäckerei, Würstel vom SPAR-Fleischwerk TANN, Glühwein aus dem SPAR-eigenen Weingut Schloss Fels sowie der eigens kreierte SPAR Natur*pur Bio-Winterfrüchtetee „SPARs on Tour“-Edition aus dem REGIO-Teeabpackbetrieb. Alle Einnahmen aus dem Verkauf fließen vollständig in die Spendenaktion.

Der INTERSPAR-Foodtruck, von SPAR-Lehrlingen weihnachtlich geschmückt und gestaltet, geht im Rahmen von SPARs on Tour auf Österreich-Tour. Zwischen 1. und 23. Dezember besuchen die Lehrlinge alle neun Bundesländer. © SPAR/Bianca Hillinger PG Studios

Gemeinsam für "Licht ins Dunkel"„Soziales Engagement gehört bei SPAR seit jeher zum Selbstverständnis unseres Unternehmens. Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Begeisterung und Eigeninitiative sich Lehrlinge aus allen Konzernbereichen einbringen – von SPAR, INTERSPAR und Maximarkt über HERVIS bis hin zu unseren Produktionsbetrieben TANN, REGIO, Weingut Schloss Fels und der INTERSPAR-Bäckerei. SPARs on Tour zeigt eindrucksvoll, wie Verantwortung und Teamgeist bei SPAR gelebt werden“, betont Hans K. Reisch, Vorstandsvorsitzender von SPAR Österreich.Der gesamte Erlös von „SPARs on Tour“ kommt der Aktion "Licht ins Dunkel" zugute. Die offizielle Spendenübergabe erfolgt im Rahmen des Ö3-Weihnachtswunders am Salzburger Kapitelplatz – ein emotionaler Höhepunkt der Adventtour.