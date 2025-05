Spar setzt auf Sorten- und Saatenvielfalt

Hobbygärtner und Feinschmecker können nun aktiv zum Erhalt seltener Sorten beitragen: Das abwechslungsreiche Bio-Saatgut- und Jungpflanzenangebot von Spar verwandelt jeden Garten und Balkon in ein lebendiges Beispiel für Artenvielfalt.

Spar engagiert sich aktiv für den Erhalt der Biodiversität – durch die Entwicklung und den Vertrieb von Bio-Produkten, die Förderung der Sortenvielfalt sowie gezielte Initiativen zum Schutz von Bienen und anderen Bestäubern. Über das Sortiment „SPAR wie früher“ und in enger Partnerschaft mit Arche Noah, Frutura, Morgentau, Demeter und innovativen Landwirte gelangen traditionelle Sorten zurück auf die Felder und in die Verkaufsregale. Gleichzeitig setzt SPAR auf umweltschonende Anbaumethoden und stärkt die regionale Wertschöpfung.

Vielfalt im SPAR-Sortiment: Von Bio-Saatgut und torffreier Erde über Jungpflanzen und alte Apfelsorten bis zu Spezialitäten im Glas – gemeinsam mit Partner:innen bringt SPAR Sortenvielfalt in Garten und Küche.

„Spar engagiert sich seit vielen Jahren dafür, die Vielfalt in der Natur zu bewahren und zu fördern. Es freut uns besonders, dass wir gemeinsam mit starken Partnern einen nachhaltigen Beitrag zur Biodiversität leisten können. Denn Vielfalt ist die Grundlage für unsere Ernährungssicherheit, den Klimaschutz und den Genuss von morgen“, betont Spar-Vorstand Markus Kaser.

Sortenvielfalt im Spar-Regal erlebbar

Ob „Spar wie früher“-Saatgut, Jungpflanzenraritäten von Erich Stekovics oder alte Sorten wie der Apfel Kronprinz Rudolf – bei Spar wird Sortenvielfalt für Kunden direkt erlebbar. Viele der frischen Produkte, etwa Paprika- und Chilisorten von Stekovics, sind dabei nur saisonal verfügbar und spiegeln die natürliche Erntezeit wider. Das Sortiment umfasst zudem zahlreiche Köstlichkeiten im Glas aus der Edition Stekovics sowie neue Produkte von Paul Ivić, die gemeinsam mit Spar entwickelt wurden und den Fokus auf nachhaltigen Genuss und innovative Rezepte legen. Damit leistet Spar gemeinsam mit einem breiten Netzwerk an Landwirte und Partnerorganisationen einen wichtigen Beitrag, Biodiversität vom Feld bis ins Regal zu bringen und nachhaltigen Genuss für alle zugänglich zu machen.

Starke Partnerschaften für Biodiversität

In enger Zusammenarbeit mit Arche Noah bringt Spar Bio-Saatgut von alten und seltenen Sorten in die Regale und macht so bedrohte Sorten wieder für viele Menschen zugänglich. Kunden können damit aktiv zum Erhalt der Vielfalt beitragen und alte Sorten im eigenen Garten oder auf dem Balkon neu entdecken.

Nina Miggitsch von ARCHE NOAH setzt sich dafür ein, dass Vielfalt nicht nur auf dem Acker, sondern auch im kleinsten Garten, auf dem Balkon oder Fensterbrett erhalten und weitergegeben wird.

„Wir vom Verein Arche Noah setzen uns für mehr Vielfalt auf dem Acker und dem Teller ein. Auch im kleinsten Garten, auf dem Balkon oder dem Fensterbankerl kann man die Vielfalt erhalten und vermehren. Wir alle können unseren Beitrag zur Vielfalt leisten. Mehr Vielfalt tut uns allen gut – und außerdem schmeckt sie!“, sagt Nina Miggitsch von Arche Noah.

Sternekoch Paul Ivić setzt auf regionale Vielfalt und nachhaltigen Genuss.

Auch für Sternekoch Paul Ivić ist Biodiversität der Schlüssel für Klima, Ernährung und Geschmack: „Für mich beginnt alles mit gesundem Boden. Durch Biodiversität schützen wir das Klima, sichern unsere Ernährung und bekommen außerdem geschmacklich Hervorragendes auf den Teller. Wir müssen weg von der Monokultur und zurück zur Vielfalt – denn Vielfalt macht uns unabhängiger.“

Priska und Erich Stekovics kultivieren im Burgenland zahlreiche Paradeiser-, Chili- und Paprikasorten für mehr Vielfalt im SPAR-Sortiment.

Priska und Erich Stekovics, Bio-Landwirte aus dem Burgenland, sehen die Zukunft ebenfalls in der Vielfalt: „Uns fasziniert am meisten der Gedanke, dass ganz egal, wie sich das Klima verändert oder welche Herausforderungen noch kommen – von den 3.000 Sorten Paradeiser werden viele trotzdem überleben oder sich anpassen. Das gilt genauso für die Chilis und Paprikas. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer Arbeit für unsere Enkelkinder und Urenkelkinder eine Vielfalt am Teller sichern.“