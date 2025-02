Spar stellt neues Fairtrade-Kaffeeprojekt aus Peru vor

In der Regio Rösterei wird der Fairtrade zertifizierte Spar Premium Café des Mujeres geröstet und abgepackt.

In Österreichs größter Kaffeerösterei Regio in Marchtrenk, die seit 1958 zu Spar gehört, werden jährlich 4.000 Tonnen Rohkaffee verarbeitet – davon kommen rund 860 Tonnen aus Peru. Alle Kaffees der Spar-Marken Spar Natur*pur, Spar Premium, Regio Rösterei und S-Budget – über 30 verschiedene Kaffeesorten – werden in Oberösterreich geröstet und abgepackt.

Spar Premium Café des Mujeres © Spar ×

Fairtrade-Kaffee von Frauen für eine nachhaltige Zukunft

Nun launcht Spar in Kooperation mit Regio und Fairtrade den Spar Premium Café des Mujeres, einen vollaromatischen Hochlandkaffee, der ab dem Frühjahr erhältlich ist. Hierfür arbeitet Spar mit zwei Frauenkooperativen in Peru zusammen. Die rund 100 Tonnen Rohkaffee – 100% Arabica Bohnen – kommen dafür von ausschließlich frauengeführten Farmen aus der Region Junin in Peru.

Artur Ernesto Darboven, Kaffeehandelshaus Darboven in Hamburg, freut sich, dass eine Supermarktkette direkt im Ursprungsland investiert, damit Bauernfamilien und Arbeiter auf Farmen angemessen Preise für ihre Produkte bekommen. © SPAR_wearegiving ×

„Was gibt es Schöneres, als Kaffeeproduzenten und Röster zusammenzubringen – und darüber hinaus eine Supermarktkette, die im Ursprungsland investiert und sich um die Bauern vor Ort kümmert“, erklärt Artur Ernesto Darboven, des gleichnamigen Kaffeehandelshauses in Hamburg anlässlich der Präsentation des neuen Spar Premium Cafés in der Regio Rösterei.

Spar-Geschäftsführerin Iris Grieshofer mit Kaffeebäuerin der Kooperative Ubiriki Sebastiana Pastrana © SPAR_wearegiving ×

„Die Fairtrade-Kaffeeprämie – 20 US$ pro Sack (45,5 kg) - die Spar den Kaffeebäuerinnen bezahlt, ist keine Spende, sondern wird wieder in die Kooperative für Produktivitätssteigerung und Umweltschutzmaßnahmen investiert “, betont Spar-Geschäftsführerin Iris Grieshofer und erklärt das Konzept der Kreislaufwirtschaft, das vor Ort entsteht: „Die stolzen Kaffeebäuerinnen agieren wirklich selbstbestimmt und haben beschlossen, Nadelbäume statt Laubbäume zu pflanzen, denn die abgefallenen Nadeln vernichten Unkraut – und somit spart man Schädlingsbekämpfungsmittel. Und durch das Aufforstungsprogramm hat man künftig auch Holz für den Hausbau und zum Kochen.“

REgio Kaffeerösterei in Marchtrenk/OÖ © SPAR_wearegiving ×

Wirtschaftsfaktor Kaffee

Peru lebt vom Kaffeeexport. „2024 exportierte Peru Kaffee in 58 Länder der Welt und erwirtschaftete damit einen Umsatz von über einer Milliarde Euro, was einen BIP von 3,8 % entspricht. Von der Gesamt-Rohkaffeemenge sind 20 % Spezialitätenkaffees. Darüber hinaus ist Peru Marktführer bei Bio-Kaffee“, berichtet Perus Botschafterin, María Eugenia Echeverría und betont, dass rund 500.000 Peruaner vom Kaffeeanbau und dessen Export leben.

Fairtrade-GEschäftsführer Hartwig Kirner © SPAR_wearegiving ×

Spar ist seit 25 Jahren Fairtrade-PartnerFairtrade steht für hochwertige Produkte aus Ländern des globalen Südens, eine faire Entlohnung der Produzentenorganisationen und den Einsatz gegen die Ursachen von ausbeuterischer Kinder- und Zwangsarbeit. Seit 1999 setzt Spar auf eine Partnerschaft mit Fairtrade, überzeugt von der Idee des fairen Handels und der hohen Qualität der Produkte. 40 Artikel zählte das gesamte Fairtrade-Sortiment zu Beginn. Viele der damals geführten Artikel hat SPAR als erstes Unternehmen nach Österreich gebracht. Von den mittlerweile rund 730 Artikeln im Sortiment sind schon über 100 Spar-Markenprodukte. Die Spar Natur*pur Bio-Fairtrade-Bananen sind mit Abstand das am meisten verkaufte Produkt im Sortiment.