× Spar: Trend geht zu natürlichen Lebensmitteln

Zusatzstoffe in Lebensmitteln sind den Österreicherinnen und Österreichern durchaus bekannt, wie die Umfrage im März 2025 von Marketagent im Auftrag von Spar zeigt.

„Wir sehen, dass die Nachfrage nach authentischen Produkten in bester Qualität immer größer wird und Menschen die Inhaltsstoffe der Lebensmittel stärker hinterfragen“, erklärt Spar-Vorstand Markus Kaser. Bei der aktuellen Marketagent-Studie geben knapp 71 Prozent der heimischen Konsumentinnen und Konsumenten an, dass sie beim Einkauf von Lebensmitteln auf Zusatzstoffe achten. Der Trend geht daher stärker hin zu naturbelassenen Produkten, gleichzeitig wünschen sich Kunden „Ready-to-Eat“- oder „Ready-to-Cook“-Artikel.

© Spar ×

Geschmacksverstärker wie z.B. Glutamate oder Hefeextrakte kennen 83,3 Prozent der Befragten, gefolgt von Konservierungsstoffen mit 82,5 Prozent und Aromastoffen mit 81,3 Prozent. Farbstoffe sind tendenziell weniger geläufig (59,2 %). Nur 3,6 Prozent der Befragten sind keine der aufgeführten Zusatzstoffe bekannt.

© Spar ×

Zusatzstoffe im Check

Ein Drittel der Österreicher lehnt künstliche Süßstoffe, wie beispielsweise Aspartam oder Sucralose, gänzlich ab. 78,6 Prozent wären froh, wenn künstliche Süßstoffe nicht in den Lebensmitteln enthalten wären. Dicht gefolgt von Geschmacksverstärkern, die 26,8 Prozent der Befragten komplett vermeiden und 79,9 Prozent gerne eher vermeiden würden. Aromastoffe werden eher toleriert: 42 Prozent der Befragten empfinden es als nicht störend, wenn den Lebensmitteln Aromastoffe zugesetzt sind.

© Spar

Neues „einfach ohne“-Logo

„Unsere absolute Food Passion für unsere Lebensmittel führt uns dazu, dass wir die Rezepturen und damit unsere SPAR-Markenprodukte immer noch besser machen wollen. Dazu zählt auch, dort wo es möglich ist, auf Zusatzstoffe in Produkten zu verzichten. Wir legen daher großen Wert auf die Entwicklung neuer und die Verbesserung bestehender Rezepturen, um noch stärker den echten, authentischen Geschmack hervorzubringen“, betont Kaser. Eine eigens entwickelte Kennzeichnung mit dem „einfach ohne“-Logo, bietet den Kunden eine Orientierung, auf welche Zusatzstoffe im Produkt verzichtet werden. Mittlerweile sind bereits über 830 SPAR-Markenprodukte mit diesem Logo in unterschiedlichen Ausführungen direkt gekennzeichnet. Die eigens von SPAR entwickelte Kennzeichnung wurde von der LVA (Lebensmittelversuchsanstalt) genehmigt. Ziel dieser Kennzeichnung ist es, Konsumenten eine Orientierung zu bieten, worauf im Produkt verzichtet wurde. Die gekennzeichneten Artikel können ohne Aromastoffe, ohne Konservierungsstoffe, ohne Farbstoffe oder ohne Geschmacksverstärker sein. Mindestens zwei dieser Kriterien werden beim „einfach ohne“-Logo angegeben, im Idealfall alle vier.

177 neue Produkte entwickelt

Bei Neuentwicklungen von SPAR-Markenprodukten liegt der Fokus auf einer möglichst kurzen Zutatenliste, um die Natürlichkeit der Lebensmittel und Gerichte zu bewahren. Auch bei bestehenden Produkten werden die Rezepturen stetig verbessert. So ist es beispielsweise auch durch neue Technologien, wie der Heißabfüllung, möglich, Zusatzstoffe gänzlich wegzulassen. Im Zeitraum von Mai 2024 bis Dezember 2024 wurden im Food-Bereich 177 Produkte neu entwickelt. 44 dieser neuen Artikel kommen gänzlich ohne Zusatzstoffe aus, 48 Artikel sind mit dem „einfach ohne“-Logo gekennzeichnet.

© Sarah Helmanseder ×

Schneller Genuss ohne Zusätze

Gemeinsam mit einem langjährigen Produzenten in Niederösterreich wurde das moderne Herstellungsverfahren der Heißabfüllung genutzt, um Konservierungsstoffe zu vermeiden. Dabei werden die Produkte heiß oder sogar kochend direkt abgefüllt und somit haltbar gemacht, wie zum Beispiel das Spar Kokos-Mango Curry.

© Sarah Helmanseder ×

In der ursprünglichen Rezeptur des Spar enjoy Linsen-Dal waren Säuerungsmittel E260 und Antioxidationsmittel E300 enthalten, die durch eine Anpassung der Rezeptur entfernt wurden, um das schnelle Gericht noch besser zu machen. Dank der Überarbeitung kann nun gänzlich auf Zusatzstoffe (Aromastoffe, Farbstoffe, Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe) und Zuckerzusatz verzichtet werden.

Paul Ivic entwickelt vegane Produkte für Spar-Premium © Spar ×

In Zusammenarbeit mit dem vegetarisch-veganen Sternekoch Paul Ivić wurden vier neue Gerichte unter Spar Premium entwickelt. Der Wiener Spitzengastronom ist seit 2022 Spar- Botschafter für nachhaltigen Genuss und Regionalität. Der Anspruch an die Rezeptentwicklung war es, fair erzeugte Produkte in höchster Bio-Qualität zu kreieren.Das Spar Premium vegane Bio-Kichererbsenragout kommt dabei komplett ohne Zusatzstoffe aus. Hergestellt in Niederösterreich, besticht das feine Ragout mit frischem Gemüse aus passierten Tomaten, Kichererbsen und Karfiol sowie herzhaften Gewürzen.