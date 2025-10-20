Alles zu oe24VIP
›SPAR wie früher‹ Vergessene Schätze aus der Erde
© Spar

Lebensmittelhandel

›SPAR wie früher‹ Vergessene Schätze aus der Erde

20.10.25, 08:44
Spar bringt mit der traditionellen Sorte „Sieglinde“ Retro-Genuss in die Gemüseregale.

Ein Stück österreichische Erdäpfelgeschichte kehrt zurück: Mit der traditionsreichen Sorte „Sieglinde“ lässt Spar unter dem Label „Spar wie früher“ eine fast vergessene Köstlichkeit neu aufleben. Die festkochenden Bio-Erdäpfel erinnern nicht nur geschmacklich an alte Zeiten, sondern stehen auch für Nachhaltigkeit und Sortenvielfalt. Seit beinahe 100 Jahren prägt die Sorte „Sieglinde“ die heimische Küche – von Erdäpfelsalat über Knödel bis zu Braterdäpfeln. Doch lange Zeit war sie aus den Regalen verschwunden. Nun erlebt sie dank der burgenländischen Bio-Landwirten Priska und Erich Stekovics ein Revival.
„Die Idee zur Kultivierung der Sorte entstand aus meiner positiven Erinnerung heraus. In der Geschichte der Erdäpfel gab es keine bekanntere Sorte als Sieglinde. Denn früher hat man nicht gesagt, dass man Kartoffeln einkaufen geht, sondern man sprach von ‚Ich gehe Sieglinde kaufen‘,“ erinnert sich Erich Stekovics.

"Spar wie früher", Bio-Erdäpfel Sieglinde 

© Spar

Engagement für Vielfalt und Geschmack
Mit großem Einsatz setzt sich das Ehepaar Stekovics für den Erhalt alter Sorten und traditioneller Geschmäcker ein. Ihre Motivation: Bewährtes vor dem Vergessen zu bewahren und die Vielfalt auf Österreichs Feldern zu fördern.
„Die Sorte galt lange als vergessen – zu groß waren die Herausforderungen im Anbau,“ erklärt Stekovics. „Gerade bei viel Regen besteht eine höhere Gefahr für Ernteausfälle als bei anderen Sorten. Mit unserer Wiederbelebung von ‚Sieglinde‘ möchten wir nicht nur einen kulinarischen Schatz bewahren, sondern auch den unvergleichbar köstlichen Geschmack unserer Kindheit zurückbringen. Dank der Unterstützung durch Spar können wir dieses Herzensprojekt umsetzen.“

Nachhaltigkeit mit Tradition
SPAR setzt mit der Produktlinie „Spar wie früher“ bewusst auf alte Sorten, handwerkliche Qualität und regionale Partnerschaften. Damit möchte das Unternehmen ein Zeichen für kulinarische Vielfalt und Nachhaltigkeit setzen.
Die Bio-Erdäpfel Sieglinde wachsen in den fruchtbaren Regionen des Marchfelds, Seewinkels und Waldviertels – unter besten Bedingungen und mit schonender Behandlung. Die Sorte gilt als echte Allrounderin in der Küche: fein-aromatisch im Geschmack, leicht speckig in der Konsistenz und perfekt für jeden Erdäpfelliebhaber.

Ein Stück Kindheit im EinkaufskorbAb sofort sind die Spar wie früher Bio-Erdäpfel Sieglinde für 1,99 Euro bei Spar, Eurospar und Interspar erhältlich. Mit ihrem unverfälschten Geschmack erinnern sie an Zeiten, als einfache Zutaten große Freude bereiteten – und holen ein Stück österreichischer Tradition zurück auf den Teller.

