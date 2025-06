Strompreise in Österreich zählen zu den höchsten weltweit

Laut Vergleichsportal "Verivox" bezahlen Verbraucher in Österreich durchschnittlich 36,9 Cent je Kilowattstunde.

Heidelberg. In Österreich bezahlen Verbraucher für Strom so viel wie in nur wenigen anderen Ländern der Welt. Im Ranking der teuersten Länder liegt Österreich laut Vergleichsportal Verivox mit einem Durchschnittspreis von 36,9 Cent je Kilowattstunde auf Rang 8. Am teuersten ist demnach der Inselstaat Bermuda mit umgerechnet 41,97 Eurocent. Teurer als in Österreich ist der Strom nur noch in Dänemark, Irland, Belgien, Deutschland, den Cayman-Inseln und Großbritannien.

Die Untersuchung hat das Vergleichsportal "Verivox" gemeinsam mit "Global Petrol Prices" durchgeführt und das Ergebnis am Freitag veröffentlicht.