Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.200 aktien down -5.17% Andritz AG 64.30 aktien up +0.7% BAWAG Group AG 114.00 aktien up +0.35% CA Immobilien Anlagen AG 23.920 aktien equal +0% CPI Europe AG 16.280 aktien down -0.61% DO & CO Aktiengesellschaft 205.50 aktien down -0.72% EVN AG 26.550 aktien up +2.12% Erste Group Bank AG 88.90 aktien down -0.89% Lenzing AG 24.850 aktien down -0.4% OMV AG 47.380 aktien up +0.21% Oesterreichische Post AG 30.200 aktien up +0.33% PORR AG 26.350 aktien down -1.68% Raiffeisen Bank Internat. AG 31.080 aktien down -0.19% SBO AG 28.500 aktien down -0.18% STRABAG SE 66.90 aktien down -2.62% UNIQA Insurance Group AG 12.740 aktien up +1.11% VERBUND AG Kat. A 67.35 aktien down -2.39% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.050 aktien down -1.34% Wienerberger AG 25.620 aktien up +1.51% voestalpine AG 30.100 aktien down -0.73%
  1. oe24.at
  2. Business
Teuer-Schock: Preise bei Samsung explodieren
© Getty

Neue Modelle

Teuer-Schock: Preise bei Samsung explodieren

05.11.25, 17:04
Teilen

Schlechte Nachrichten für Smartphone-Fans: Das kommende Samsung Galaxy S26 dürfte laut koreanischen Brancheninsidern deutlich teurer werden als erwartet. 

Wie das Portal ET News berichtet, sind die Preise für zentrale Bauteile wie Chips und Kameramodule im vergangenen Jahr stark gestiegen – ein Trend, der sich nun direkt auf die Endkundenpreise auswirken könnte.

Teure Komponenten treiben Preise nach oben

Vor allem die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken KI-Chips treibt die Produktionskosten in die Höhe. Auch die Kameratechnik wird immer komplexer – und damit teurer. Wie stark sich diese Kostensteigerungen am Ende auf den Verkaufspreis auswirken, ist zwar noch offen, Branchenbeobachter rechnen aber mit einem deutlichen Preissprung.

Zum Vergleich: Das aktuelle Galaxy S25 kostet in Deutschland rund 899 Euro, das S25 Plus startet bei 1.149 Euro, und das S25 Ultra bei etwa 1.449 Euro. Sollte Samsung die gestiegenen Materialkosten an die Kunden weitergeben, könnte die S26-Reihe spürbar teurer werden.

Späterer Marktstart möglich

Auch beim Termin gibt es Spekulationen: Laut Gerüchten könnte die Präsentation des Galaxy S26 auf den 25. Februar 2026 verschoben werden – rund einen Monat später als die Vorstellung des Galaxy S25. Bis dahin dürften weitere Details zu Ausstattung, Preisen und KI-Funktionen durchsickern – doch eines scheint schon jetzt klar: Günstiger wird es wohl nicht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden