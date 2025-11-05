Teuer-Schock: Preise bei Samsung explodieren

Schlechte Nachrichten für Smartphone-Fans: Das kommende Samsung Galaxy S26 dürfte laut koreanischen Brancheninsidern deutlich teurer werden als erwartet.

Wie das Portal ET News berichtet, sind die Preise für zentrale Bauteile wie Chips und Kameramodule im vergangenen Jahr stark gestiegen – ein Trend, der sich nun direkt auf die Endkundenpreise auswirken könnte.

Teure Komponenten treiben Preise nach oben

Vor allem die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken KI-Chips treibt die Produktionskosten in die Höhe. Auch die Kameratechnik wird immer komplexer – und damit teurer. Wie stark sich diese Kostensteigerungen am Ende auf den Verkaufspreis auswirken, ist zwar noch offen, Branchenbeobachter rechnen aber mit einem deutlichen Preissprung.

Zum Vergleich: Das aktuelle Galaxy S25 kostet in Deutschland rund 899 Euro, das S25 Plus startet bei 1.149 Euro, und das S25 Ultra bei etwa 1.449 Euro. Sollte Samsung die gestiegenen Materialkosten an die Kunden weitergeben, könnte die S26-Reihe spürbar teurer werden.

Späterer Marktstart möglich

Auch beim Termin gibt es Spekulationen: Laut Gerüchten könnte die Präsentation des Galaxy S26 auf den 25. Februar 2026 verschoben werden – rund einen Monat später als die Vorstellung des Galaxy S25. Bis dahin dürften weitere Details zu Ausstattung, Preisen und KI-Funktionen durchsickern – doch eines scheint schon jetzt klar: Günstiger wird es wohl nicht.