Mietkosten stiegen um 7,8 Prozent – und werden noch teurer

Inflation stieg im Oktober in Österreich auf 2 Prozent Die Teuerung hat sich in Österreich auch im Oktober beschleunigt. Noch stärkere Spritpreis-Erhöhungen als im Monat davor haben die Inflationsrate im Jahresabstand von 1,9 auf 2,0 Prozent klettern lassen - zuletzt war der Wert im Juni so hoch.