Inflation sinkt – Minister Kocher rechnet mit weiterem Rückgang

Inflation gefährdet Konjunktur in Ostasien Steigende Inflation, die Folgen der Erdbeben-Katastrophe in Japan und die nur schleichende Erholung der USA bedrohen die Konjunktur in Ostasien. Das Wirtschaftswachstum in der Region werde sich den Prognosen zufolge in diesem Jahr auf 7,9 und 2012 auf 7,7 Prozent verlangsamen, teilte die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) mit.