× Trotz Inflation: Supermärkte senken Preise – DAS wird jetzt billiger!

Der Teuerungs-Höhepunkt dürfte überschritten sein. Welche Preise nun sinken.

Wien. Zwar machen uns steigende Lebenskosten weiter schwer zu schaffen, aber immerhin gibt es beim Lebensmittel-Einkauf deutliche Zeichen einer Entspannung. Milchprodukte, Gemüse, Obst und mehr wurden laut Statistik Austria im April günstiger. Grüner Salat etwa kostete um11% weniger als im März und war sogar um 4,9 % billiger als vor einem Jahr. Die Butterpreise – lange Spitzenreiter der Teuerungslisten – sanken im April um 3,9 % und sind um 7,9 % niedriger als vor einem Jahr.

Hunderte Produkte. Die Supermarktketten haben seit Jahresbeginn die Preise für Hunderte Artikel – und tun das weiter. „Wir haben in der letzten Woche wieder eine große Menge an Produkten preisgesenkt“, sagt Spar-Sprecherin Nicole Berkmann. Sobald man niedrigere Einkaufspreise von den Lieferanten bekomme, „geben wir das schnellstmöglich an die Kunden weiter“, so Berkmann.

Handel verbilligt Hunderte Produkte

Zuletzt reduzierte Spar bei der Eigenmarke S-Budget etwa den Preis für Balsamico-Essig um 23 %, für Erdnüsse um 10 %, für Pflanzenöl um 7 %. Auch bei Milchprodukten setzte Spar die Preise herunter.

Der Diskonter Hofer hat seit Anfang 2023 bei mehr als 100 Molkereiprodukten die Preise um bis zu 23 % gesenkt. Nun setzt das Unternehmen noch eins drauf und bietet den Kunden Käse – von geriebenem Mozarella bis Bio-Scheibenkäse um bis zu 8 % günstiger an.

Auch Billa bietet über 350 Produkte günstiger an als zu Jahresbeginn und senkt immer mehr Preise. Erst letzte Woche wurden etwa Cherrytomaten um 16,7 % verbilligt. Den Preis für ein Kilo Weizenmehl reduzierte Billa schon Ende März um 10 Cent.

© oe24 ×

Ausblick. Nachdem einige Rohstoffe günstiger wurden, ist bei Lebensmitteln mit weiteren Preissenkungen zu rechnen. „Wir verhandeln hart mit den Herstellern, um den Kunden die besten Preise bieten zu können“, betonen die Supermarktketten.