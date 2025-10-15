Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 28.500 aktien up +2.15% Andritz AG 61.10 aktien up +0.16% BAWAG Group AG 112.80 aktien up +1.26% CA Immobilien Anlagen AG 24.300 aktien up +0.41% CPI Europe AG 17.680 aktien down -0.06% DO & CO Aktiengesellschaft 222.00 aktien down -0.45% EVN AG 24.500 aktien up +2.08% Erste Group Bank AG 86.55 aktien up +0.58% Lenzing AG 24.600 aktien down -0.4% OMV AG 43.660 aktien up +0.51% Oesterreichische Post AG 29.450 aktien equal +0% PORR AG 29.600 aktien down -3.43% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.600 aktien up +1.37% SBO AG 27.300 aktien up +1.87% STRABAG SE 75.00 aktien down -9.64% UNIQA Insurance Group AG 13.060 aktien down -0.91% VERBUND AG Kat. A 63.90 aktien up +0.71% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.800 aktien up +0.21% Wienerberger AG 26.220 aktien up +0.08% voestalpine AG 32.140 aktien down -0.43%
  1. oe24.at
  2. Business
Erntefrische Lebensmittel findet man auf den Wiener Märkten
© oe24

Essverhalten

Teuerungs-Hammer: Fast jeder Zweite spart beim Essen

15.10.25, 10:21 | Aktualisiert: 15.10.25, 11:37
Teilen

Die Inflation verändert das Essverhalten in Österreich spürbar: Laut dem neuen FOOD Barometer 2025 sparen 70 Prozent beim Restaurantbesuch – und fast 40 Prozent würden im Ernstfall sogar bei Lebensmitteln kürzertreten. 

Die Inflation hat Österreichs Konsumverhalten weiter fest im Griff. Immer mehr Menschen müssen beim Essen sparen – und verzichten zuerst auf Restaurantbesuche. Laut Edenred betrifft das alle Altersgruppen, am stärksten aber die 25- bis 44-Jährigen, am wenigsten die über 55-Jährigen. International zeigt sich ein ähnlicher Trend: 81 Prozent der Menschen weltweit gehen laut globalem FOOD Barometer seltener essen.

Essenszuschuss hilft

Ein steuerfreier Essenszuschuss durch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wirkt diesem Trend entgegen – er wird zunehmend als Lebensretter für die Kaufkraft gesehen. Zwei Drittel der Befragten gaben an, ohne Zuschuss spürbare finanzielle Einbußen zu haben, mehr als die Hälfte würde seltener Restaurants besuchen. Edenred-Geschäftsführer Christoph Monschein erklärt: „Über die Hälfte der befragten Arbeitnehmer:innen sagt, dass die Qualität ihrer Mahlzeiten steigen würde, wenn der Essenszuschuss verdoppelt wird. Gerade jüngere Generationen nutzen den Zuschuss intensiv und sehen darin eine praktische Lösung für ihr tägliches Mittagessen.“

Trotzdem Wunsch nach gesunder Ernährung

Auch der Wunsch nach gesunder und regionaler Ernährung bleibt stark. Rund zwei Drittel achten laut FOOD Barometer verstärkt auf ausgewogene Kost, 94 Prozent verbinden frische Produkte mit gesunder Ernährung. Bei der Herkunft zeigt sich ein Altersgefälle: Nur 29 Prozent der 18- bis 24-Jährigen stufen regionale Produkte als „sehr wichtig“ ein – bei den 55- bis 65-Jährigen sind es bereits 46 Prozent. Monschein betont: „Wenn die heimische Herkunft klar erkennbar wäre, würde eine große Mehrheit zugreifen – quer durch alle Altersgruppen.“

Zudem wächst das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Lebensmittelverschwendung. Drei von vier Befragten sehen sie als zentrales gesellschaftliches Problem, 75 bis 80 Prozent wünschen sich gesündere und nachhaltigere Restaurantangebote. Besonders gefragt sind Take-Away-Verpackungen für Essensreste (72 Prozent) und wahlweise Portionsgrößen (70 Prozent). „Vier von fünf Befragten möchten wissen, welche Restaurants aktiv gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen. Hier liegt ein großes Potenzial für Gastronomiebetriebe“, so Monschein.

Die Ergebnisse des FOOD Barometers basieren auf einer Befragung von über 5.000 Nutzer:innen digitaler Essens- und Lebensmittelgutscheine in Österreich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden