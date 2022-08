Ausgezeichnete Buchungslage vor MotoGP im Murtal

Die Buchungslage in der Hotellerie und Gastronomie im Murtal sowie in der gesamten Region ist vor dem MotoGP-Wochenende in Spielberg laut den Touristikern ausgezeichnet.

"Wir dürften wieder Vor-Corona-Niveau erreichen", sagte Manuela Machner vom Murtal Tourismus. 2019 waren knapp 200.000 Motorrad-Fans ins Aichfeld gekommen - zumindest 170.000 werden es heuer sein. Da die Wetterprognosen gut sind, könnte die Zahl aber noch auf knapp 200.000 steigen, so die grobe Schätzung.

"Der Zuspruch ist sehr gut", so Machner, zwar nicht so gut wie bei der Formel 1, die im Juli einen Besucherrekord verzeichnet hat, doch die Touristiker sind zufrieden mit dem Andrang zur MotoGP. "Es spielt schon eine Rolle, dass Marquez und Rossi nicht fahren, das spürt man", so Machner. "Die Helden und Superstars sind derzeit nicht auf der Strecke", bedauerte sie ein wenig. Doch die meist sehr spannenden Rennen in der MotoGP würden das wettmachen.

Sollten Kurzentschlossene noch nach einem Quartier suchen, dürften sie innerhalb von 30 bis 40 Kilometern um den Red Bull Ring kaum fündig werden. Manchmal kommen Stornierungen herein und dann sind Zimmer kurzfristig frei, aber das sei die Ausnahme. Manche der Campingplätze seien ebenfalls ausgebucht, aber Stellplätze auf anderen Anlagen stehen noch zur Verfügung. Die meisten Gäste kommen übrigens aus Österreich und Süddeutschland, sagte die Geschäftsführerin des Tourismusverbands.

Für jene, die mit dem Motorrad anreisen, habe man "neue Tourenkarten mit schönen Passstraßen und -strecken" aufgelegt. Diese stehen den Bikern kostenlos zur Verfügung. Traditionell gut angenommen wird die Biker Garderobe: Während des MotoGP-Wochenendes haben Motorradfahrer die Möglichkeit, ihre Motorradbekleidung abzugeben. Auf den Parkplätzen P5, P7, P10 und P11 stehen die Biker Garderoben zur Verfügung. Gegen eine Gebühr in der Höhe von zehn Euro pro Box - vor Ort zahlbar mit Karte oder in bar - kann das ganze Equipment abgegeben werden.

Österreichisches Kulturgut wird übrigens am Sonntag geboten: Hubert von Goisern wird schon - wie beim Comeback der MotoGP in Spielberg - die österreichische Bundeshymne interpretieren. Diesmal wird er "Land der Berge" direkt auf der Start-Ziel-Geraden intonieren, teilte der Red Bull Ring am Mittwoch in einer Aussendung mit.