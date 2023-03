Sommer: 90 Prozent wollen weg!

In 106 Tagen beginnt die Sommer-Reisezeit. Heuer zieht es alle in den Süden.

Wien. Nach drei Corona-Sommern ist die Reiselust der Österreicher am Höhepunkt. „Der Buchungsauftakt zum Jahresstart ist so stark wie lange nicht mehr“, sagt Gottfried Math, Geschäftsführer von TUI Österreich. Teilweise wird jetzt mehr gebucht, als 2019, also in der Zeit vor der Pandemie. Der weltgrößte Reisekonzern hat fast 14.000 Österreicher zu ihrem Sommerurlaub befragt.

■ Fast alle weg! Neun von 10 werden heuer im Sommer wegfahren. 32% haben bereits fix gebucht, 47% stehen kurz davor.

■ Strand ist Favorit. 90% der Befragten wollen am liebsten ihre freie Zeit am Meer verbringen. Ein Dritel will auch eine Städtereise machen.

■ Favoriten. Mehr als ein Drittel der Befragten (35%) fährt heuer nach Griechenland. Spanien ist mit 14% auf Nummer 2. (siehe rechts). Bei der Frage nach konkreten Destinationen innerhalb der Länder, liegt Antalya (Türkei) mit 13% in Führung vor Kreta (12%).

■ All Inclusive. Trotz dem breiten Angebot von Airbnb & Co., zwei von drei wollen in einem Hotel übernachten. Und: Mehr als die Hälfte bucht gleich ein All-Inclusive-Paket dazu, so die TUI-Studie.

■ Nicht faul. Nur am Strand liegen wollen die W4enigsten. Vor Ort wollen 55% Ausflüge machen, jeder Fünfte plant Museen oder Konzerte zu besuchen.

■ Fliegen. Obwohl das Reisen per Flugzeug aus Umweltschutz-Gründen immer unbeliebter wird: Für 85% der Österreicher ist das noch immer die beliebteste Anreise-Art.