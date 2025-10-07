Almdudler-Flasche erhält SELTENEN Markenschutz: Was dahinter steckt

Das österreichische Patentamt hat die ikonische 0,35l Almdudler-Glasflasche als geschützte 3D-Marke registriert – ein Erfolg, den nur die wenigsten Verpackungen jemals erreichen. "Es ist österreichisches Kulturgut", sagt Almdudler.

Man erkennt sie sofort, selbst ohne Etikett und Trachtenpärchen. Die seit 1957 bekannte Almdudler-Glasflasche ist jetzt offiziell eine rechtlich geschützte Marke. Eine Sensation in der Markenwelt – denn solcher Schutz wird nur in absoluten Ausnahmefällen gewährt.

Flaschenform inspiriert

Was nach trockener Bürokratie klingt, ist tatsächlich ein Ritterschlag für die österreichische Kultmarke. Die leere, unbedruckte Glasflasche wird von rund 75 Prozent der Österreicher sofort mit Almdudler in Verbindung gebracht – selbst wenn kein Logo sichtbar ist. Ein Spitzenwert, der die tiefe Verankerung im kollektiven Gedächtnis beweist und die Grundlage für den außergewöhnlichen Markenschutz bildete.

Almdudler-Flasche. © zVg

„Unsere Formflasche begleitet Almdudler seit Generationen – sie ist für uns weit mehr als nur Verpackung. Sie ist ein Stück Familiengeschichte", erklärt Thomas Heribert Klein, Eigentümer von Almdudler. Die Anerkennung als Marke zeige, „wie eng Almdudler mit der Alltagskultur in Österreich verwoben ist". Für die Eintragung mussten umfangreiche demoskopische Gutachten nachweisen, dass die Flaschenform eine sogenannte Verkehrsgeltung erreicht hat.

Gerhard Schilling, Geschäftsführer von Almdudler, betont den Ausnahmecharakter: „Im Fall von Almdudler ist uns genau das gelungen." Das Markenrecht verlangt eine klare Unterscheidungskraft – und die ist bei Flaschenformen besonders schwer nachzuweisen. Die Befragten durften dabei weder beeinflusst noch gestützt werden. Die Zuordnung musste spontan erfolgen – und genau das klappte bei der Almdudler-Flasche überdurchschnittlich gut.

Mehr als nur eine Flasche

„Unsere Flasche erzählt ganz ohne Worte, wofür Almdudler steht", erklärt Marketingleiter Claus Hofmann-Credner. „Nämlich für ein echtes Lebensgefühl – etwas Vertrautes, Eigenständiges und Authentisches." Die erfolgreiche Eintragung bekräftigt den Status als Original – visuell, geschmacklich und emotional. Die Flasche steht in Gastgärten, auf Hütten und in Kühlschränken: Ein Design, das seit 1957 untrennbar mit der Marke verbunden ist.

Österreichisches Kulturgut.

Mit dem neuen Markenschutz sichert sich Almdudler nicht nur rechtliche Vorteile, sondern unterstreicht auch seinen Status als österreichisches Kulturgut. Die Kräuterlimonade bleibt damit, was sie seit 66 Jahren ist: ein unverwechselbares Original in jeder Hinsicht.