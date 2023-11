Attensam steigert Umsatz um 10,1 Prozent

Die Hausbetreuungsfirma Attensam investiert rund 80 Prozent des operativen Gewinns wieder in das Unternehmen

Ein gelungenes Geschäftsjahr 2022/2023 liegt hinter Attensam, Österreichs Marktführer in der umfassenden Betreuung von Wohnimmobilien: Um diesen Weg weiterzuführen, investiert der Familienbetrieb rund 80 Prozent des operativen Gewinns wieder in das Unternehmen – neben Infrastruktur- und Digitalisierungsprojekten vor allem auch in die Aus- und die Weiterbildung seiner knapp 1.600 Mitarbeiter. Der Umsatz der Unternehmensgruppe konnte um 10,1 Prozent gesteigert werden; Hauptumsatzbringer waren einmal mehr Winterservice, Haus- und Bürobetreuung.

„Seit 43 Jahren sind wir in jeglichen Belangen rund ums Haus tätig und wollen unsere Kundinnen und Kunden ‚happy‘ machen. Das gelingt nur dank der geballten Power unserer fast 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich bei Wind und Wetter im Einsatz sind. Diese Menschen sind eine wichtige Basis dafür, dass Attensam auf festem Fundament steht. Das stabile Wachstum und die Familienführung erlauben eine gesunde Weiterentwicklung und sind Erfolgsgaranten für unsere Resilienz – denn wir haben auch in den vergangenen Jahren große Herausforderungen gut gemeistert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten wir bei rund 104 Mio. Euro bilanzieren und selbst in wirtschaftlich nicht immer einfachen Zeiten kontinuierlich investieren und somit Innovationen vorantreiben. Der weitaus größte Teil unseres operativen Gewinns, rund vier Fünftel, fließt wieder ins Unternehmen zurück. Diese überdurchschnittlich hohen Reinvestitionen gehen nicht nur in Infrastruktur- und Digitalisierungsvorhaben, sondern insbesondere in die Qualifizierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diesen Weg wollen wir beibehalten – denn nur wer gesund aufgestellt ist, ist auch langfristig erfolgreich“, betont Oliver Attensam, Geschäftsführung Attensam Unternehmensgruppe.

Attensam setzt österreichweites Wachstum fort

Wien und Umgebung trugen traditionsgemäß den größten Teil zum Gesamtumsatz der Attensam Unternehmensgruppe bei – 2022/2023 erwirtschaftete die für dieses Gebiet zuständige Hausbetreuung Attensam GmbH 59,2 Mio. Euro und konnte damit um 8,6 Prozent wachsen.

Auch die drei Tochtergesellschaften, für die seit diesem Frühjahr Michael Hackl in der Geschäftsführung verantwortlich zeichnet, blicken auf ein weiteres erfolgreiches Jahr zurück:

Den stärksten Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr verbuchte Attensam Süd (Burgenland, Kärnten, Steiermark, Osttirol, niederösterreichisches Industrieviertel) mit einem Umsatzergebnis von 15,4 Mio. Euro, was einem Plus von 16,1 Prozent entspricht.

Auch Attensam Nord (niederösterreichisches Wein-, Wald- und Mostviertel sowie ein Großteil Oberösterreichs) erzielte 2022/2023 mit 14,2 Prozent ein zweistelliges Wachstum, das mit 14,9 Mio. Euro Umsatz zu Buche schlug. Krems wurde zum größten Attensam Standort im nördlichen Niederösterreich ausgebaut.

Attensam West (Salzburg, Tirol, Vorarlberg und oberösterreichisches Salzkammergut) konnte um 6,0 Prozent zulegen und setzte 14,8 Mio. Euro um. Erst kürzlich wurde von Attensam West in Rankweil ein neuer Hub fürs Ländle eröffnet, der das gesamte Rheintal noch besser als bisher erschließt.

„Das Wachstum unserer Tochtergesellschaften bestätigt unseren Weg, seit vielen Jahren auch den Markt außerhalb Wiens strategisch zu bearbeiten. Es ist uns ein Anliegen, dass alle Regionalgesellschaften eng miteinander zusammenarbeiten und so Synergieeffekte in der Kundenakquise und -betreuung schaffen. Unsere Maßnahmen in diese Richtung tragen immer mehr Früchte, das macht uns stolz“, resümiert Peter Schrattenholzer, Geschäftsführung Attensam Wien.