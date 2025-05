Austro-Produzent von Panzermotoren: Neuer Großinvestor bei Steyr Motors

Die B&C-Gruppe erhöht ihre Beteiligung an Steyr Motors AG auf 20 Prozent. Die Beteiligungsgesellschaft hielt bisher 9 Prozent der Anteile.

Die B&C-Gruppe hat ihren Anteil an der börsennotierten Steyr Motors AG von bisher 9 Prozent auf 20 Prozent aufgestockt, teilte die Beteiligungsgesellschaft der B&C-Privatstiftung am Freitag mit. Die Aktien erwarb die B&C-Gruppe von der deutschen Beteiligungsgesellschaft Mutares, die damit ihren Anteil am Hersteller von Hochleistungsmotoren von 40 Prozent auf 29 Prozent reduzierte. Mit der Aufstockung der Anteile strebt die B&C-Gruppe auch einen Sitz im Aufsichtsrat an.

Aktie bei 52 Euro

Die österreichische Steyr Motors notiert seit Oktober 2024 an der Frankfurter Börse und seit Februar 2025 auch an der Wiener Börse. Für heuer strebt das Unternehmen ein Umsatzplus von zumindest 40 Prozent sowie eine EBIT-Marge von 20 Prozent an.

Julian Cassutti, CEO Steyr Motors AG © Wiener Börse/Alexander Felten ×

Die Steyr Motors Aktie hält derzeit bei rund 52 Euro. Zuletzt hatte sie auch schon mehr als 200 Euro erreicht. Viele Analysten sehen weiteres Aufwärtspotential - eine Sicherheit dafür gibt es aber - wie bei allen Börsengeschäften - nicht.