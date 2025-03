Rüstungsboom! Steyr Motors verdoppelt Börsenwert in einem Monat

Aktuell notiert die Steyr Motors AG bei satten 32,40 Euro - das ist ein Anstieg von mehr als 131 % im letzten Monat! Das Unternehmen mit Sitz in Steyr (OÖ) produziert hochleistungsfähige Dieselmotoren - u.a. für das Militär.

Der oberösterreichische Spezialmotorenhersteller Steyr Motors AG hat in den vergangenen Monaten einen beeindruckenden Aufschwung erlebt – und das nicht nur im Hinblick auf den Börsenwert, sondern auch in puncto Umsatz (41,7 Millionen € im Jahr 2024, schon damals sorgte das Militär für 61 % des Umsatzes). Die Marke, die sich auf hochleistungsfähige Dieselmotoren spezialisiert hat, profitiert massiv vom Boom in der Rüstungsindustrie. Steyr Motors, der für seine robusten Motoren für militärische Fahrzeuge und zivile Anwendungen bekannt ist, hat sich dank starker Aufträge aus der Verteidigungsbranche wieder zu einem echten Schwergewicht entwickelt - made in Austria.

Vom Sanierungsfall zum Börsenstar

Der steile Aufstieg des Unternehmens ist bemerkenswert. 2018, als Steyr Motors noch im Besitz einer chinesischen Investorengruppe war, musste das Unternehmen Insolvenz anmelden. Der darauffolgende Bieterverfahren führte zu einer Übernahme durch den französischen Rüstungskonzern Thales, doch auch dieser Rückzug öffnete 2022 die Tür für den Münchener Finanzinvestor Mutares, der Steyr Motors kaufte und in die Erfolgsspur zurückbrachte.

Hochleistungsfähige Dieselmotoren aus Österreich von Steyr Motors - u.a. für das Militär © steyr motors ×

Der Börsengang, der das Unternehmen 2024 an die Frankfurter Börse führte, markierte einen weiteren Meilenstein. Steyr Motors wurde zu einer Marktbewertung von 73 Millionen Euro gehandelt, was dem Unternehmen zu einem beeindruckenden Erlös von 15,5 Millionen Euro verhalf. Ein Großteil der Aktien ging an Mutares und die österreichische B&C-Gruppe, die nun zu den größten Aktionären gehören. Die erfolgreiche Notierung im „Scale“-Segment der Frankfurter Börse hat die Präsenz des Unternehmens weiter gestärkt und für internationale Anerkennung gesorgt. Mittlerweile gibt es auch ein Zweit-Listing in Wien, oe24 berichtete.

Börsenwert verdoppelt – die Zahlen sprechen für sich

Aktuell notiert die Steyr Motors AG bei satten 32,40 Euro – ein Anstieg von mehr als 131 % im letzten Monat! Ein unglaubliches Plus, das sowohl den Rüstungsboom als auch die gute Geschäftsentwicklung widerspiegelt. Der Umsatz stieg im Jahr 2024 auf 41,7 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Verbesserung darstellt. Besonders die robuste Nachfrage aus der Rüstungsbranche, die mittlerweile 60 % des Umsatzes ausmacht, trug maßgeblich zu diesem Erfolg bei.

Spezialfahrzeuge und Boote, Kampfpanzer und Lokomotiven

Steyr Motors' Produkte, darunter Hochleistungsmotoren für Spezialfahrzeuge und Boote, sowie Aggregate für Kampfpanzer und Lokomotiven, sind weltweit gefragt. Besonders in den Märkten Asien, MENA (Naher Osten und Nordafrika) sowie Nord- und Südamerika wächst das Unternehmen rasant.

Zukunftsaussichten: Weitere Expansion und Rekordwachstum erwartet

Mit einem erwarteten Umsatzwachstum von mindestens 40 % im Jahr 2025 und einer prognostizierten Produktion von mehr als 1.250 Motoren lässt das Unternehmen weiterhin aufhorchen. Die EBIT-Marge soll dabei auf mindestens 20 % steigen. Das ehrgeizige Ziel: Steyr Motors will seine Marktposition in der globalen Rüstungs- und Hightech-Industrie weiter ausbauen.

Julian Cassutti, CEO Steyr Motors AG © Wiener Börse/Alexander Felten ×

CEO Julian Cassutti erklärt: „Wir haben Steyr Motors erfolgreich transformiert und das Unternehmen auf einen profitablen Wachstumskurs gebracht. Mit einem hohen Auftragsbestand und intensiven Gesprächen mit erstklassigen Rüstungsunternehmen rechnen wir auch in den kommenden Jahren mit deutlichem Wachstum.“

Kunden sind Armeen aus Europa und Übersee

Verschiedene Armeen setzen auf Aggregate der Steyr Motors AG, unter anderem:

Österreichs Bundesheer

Die deutsche Bundeswehr

Die finnische Armee

Die niederländische Armee

Die schwedische Armee

Die Schweizer Armee

Navy Seals – Navy Seals (US-amerikanische Spezialeinheit)

Australian Defence Force – Australische Verteidigungsstreitkräfte

Royal Marines – Royal Marines (Britische Marineinfanterie)

Die spanische Armee

Canadian Army – Kanadische Armee

Steyr Motors als Wachstumsstory

Steyr Motors hat sich von einem Insolvenzkandidaten zu einem glänzenden Börsenstar gewandelt. Der Rüstungsboom und die Expansion in internationale Märkte sind die Treiber dieses Erfolges. Mit beeindruckenden Wachstumszahlen und einem ehrgeizigen Ausblick auf die kommenden Jahre wird das Unternehmen sicher weiterhin ein spannender Akteur auf dem globalen Markt für Spezialmotoren bleiben.

„Rüstungsboom“ ist nicht nur ein Schlagwort – es ist die treibende Kraft hinter dem Erfolg von Steyr Motors.