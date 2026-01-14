Alles zu oe24VIP
Autofahren
© Getty

Aufschwung

Auto-Boom in Österreich: Neuzulassungen 2025 stark gestiegen

14.01.26, 11:18
Teilen

Besonders starker Anstieg bei den PKW-Neuzulassungen von alternativ betriebenen Fahrzeugen. Mehr als eine Viertelmillion neuer Autos kamen 2025 auf Österreichs Straßen.

Der heimische Automarkt hat im vergangenen Jahr einen deutlichen Aufschwung erlebt. Insgesamt wurden 284.978 Personenkraftwagen (Pkw) 2025 erstmals in den Verkehr gebracht - ein Zuwachs von 12,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Damit erreichten die Pkw-Neuzulassungen 2025 den höchsten Stand seit 2019 (329.363). Besonders stark war der Anstieg bei alternativ betriebenen Fahrzeugen, deren Neuzulassungen um 37,3 Prozent stiegen.

Mit Ausnahme von Juni (minus 9,2 Prozent) und Februar (minus 2,0 Prozent) legten die Neuzulassungen in jedem Monat gegenüber dem Vorjahreszeitraum signifikant zu. Ein Plus um sogar mehr als 30 Prozent gab es im Juli. Insgesamt stiegen die Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen (Kfz) 2025 auf 381.860, ein Plus von 3,4 Prozent im Vergleich zu 2024.

BYD mit stärkstem Wachstum aller etablierten Hersteller 

Bei den Pkw-Neuzulassungen verzeichnet China-Hersteller BYD mit 75 % mehr Neuzulassungen 2025 im Vergleich zum Vorjahr den stärksten Anstieg. Konkret wurden 2025 fast 7.000 BYDs zugelassen, was einer Steigerung von knapp 3.000 Fahrzeugen gegenüber 2024 entspricht.

