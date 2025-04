Bank Austria-Mutter frisst Mitbewerberin

Italienische Großbank Unicredit, die Mutter der österreichischen Bank Austria, legte ein Übernahmeangebot für die Konkurrentin Banco BPM vor. Ein Mega-Deal! Die Kartellbehörde gibt grünes Licht.

Die italienische Bank-Austria-Mutter UniCredit kann die geplante Übernahme ihrer Konkurrentin Banco BPM weiter vorantreiben. Die italienische Kartellbehörde gab grünes Licht für das Vorhaben, wie UniCredit am Mittwoch in Mailand mitteilte.

Französische Großbank Credit Agricole mischt mit

Allerdings mischt in dem Spiel auch die französische Großbank Credit Agricole mit: Sie erhielt von der Europäischen Zentralbank (EZB) die Zustimmung, ihre Beteiligung an BPM auf bis zu 19,9 Prozent in etwa zu verdoppeln.

Übernahmeangebot steht

Allerdings schlossen die Franzosen ein Übernahmeoffert für das komplette Institut aus. Unterdessen legte die UniCredit ihr offizielles Übernahmeangebot für BPM vor: Die Aktionäre können ihre Anteile nun vom 28. April bis 23. Juni der Unicredit andienen. Für jede BPM-Aktie sollen sie demnach im Tausch 0,175 UniCredit-Papiere erhalten.