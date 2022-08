Die britische Luxus-Kaufhauskette Selfridges wechselt für kolportierte vier Milliarden Euro den Besitzer. Signa und Central Group werden je 50 Prozent halten.

Die Signa-Gruppe des Tiroler Investors René Benko sowie die Central Group aus Thailand haben die Übernahme der britischen Luxus-Kaufhauskette Selfridges abgeschlossen, wie die beiden Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Beide Beteiligten sollen 50 Prozent der Anteile an der Selfridges Group halten. Der Kaufpreis liegt nach dpa-Informationen bei 4 Mrd. Euro.

18 Kaufhäuser

Die Übernahme der 18 stationären Geschäfte in drei Ländern sowie des Online-Geschäfts schließt auch mehrere Immobilien ein - neben dem berühmten Flaggschiff-Kaufhaus in der Londoner Oxford Street auch ein Gebäude in Manchester und weitere in Irland.

Selfridges in London, Oxford Street:

© Getty Images ×

Seit 2003 war Selfridges in der Hand der kanadischen Unternehmerfamilie Weston. Nun wird die Kette mit weltweit 17.000 Mitarbeitern Teil eines riesigen Kaufhausverbunds: Central und Signa gehören neben der KaDeWe-Gruppe mehrere weitere Ketten in Europa, darunter Illum in Dänemark, Rinascente in Italien und Globus in der Schweiz.

Stefano Della Valle, Europa-Chef des Kaufhausverbunds, wird künftig auch die Selfridges-Gruppe leiten. Anne Pitcher, die dies bisher getan hat, soll bis Ende des Jahres im Führungsteam bleiben.